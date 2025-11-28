Sénégal: Ligue 2 - Le leader NGB reçoit Thiès FC pour conserver sa dynamique victorieuse

Dakar — Le leader de la Ligue 2, l'équipe de Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) reçoit Thiès FC, samedi, au stade municipal des HLM, pour conserver sa dynamique victorieuse en signant un cinquième succès de la saison lors de la cinquième journée de la Ligue 1.

Auteur d'un excellent début de saison, avec quatre victoires en autant de sorties, NGB vise, face à Thiès FC, un cinquième succès de rang.

Meilleure attaque avec neuf réalisations et meilleure défense avec deux buts encaissés, l'équipe des quartiers Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie va essayer de s'imposer à domicile pour creuser l'écart en face d'un adversaire en difficulté.

Thiès FC traverse une mauvaise passe et occupe la 14e place, avec une victoire, deux défaites et un match nul. Face à NGB, les Thièssois vont essayer d'obtenir un résultat positif pour sortir de la zone rouge.

Programme 5e journée de Ligue 1 :