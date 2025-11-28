Sénégal: Ligue 2 - Le leader NGB reçoit Thiès FC pour conserver sa dynamique victorieuse

28 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le leader de la Ligue 2, l'équipe de Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) reçoit Thiès FC, samedi, au stade municipal des HLM, pour conserver sa dynamique victorieuse en signant un cinquième succès de la saison lors de la cinquième journée de la Ligue 1.

Auteur d'un excellent début de saison, avec quatre victoires en autant de sorties, NGB vise, face à Thiès FC, un cinquième succès de rang.

Meilleure attaque avec neuf réalisations et meilleure défense avec deux buts encaissés, l'équipe des quartiers Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie va essayer de s'imposer à domicile pour creuser l'écart en face d'un adversaire en difficulté.

Thiès FC traverse une mauvaise passe et occupe la 14e place, avec une victoire, deux défaites et un match nul. Face à NGB, les Thièssois vont essayer d'obtenir un résultat positif pour sortir de la zone rouge.

Programme 5e journée de Ligue 1 :

  • Samedi : OSLO-Teranga SC, Port-Essamaye, bJamono-AS Kaffrine, NGB-Thiès FC, Diambars-Thiès FC
  • Dimanche : Guelwaars-DUC, Ndiambour-ASC Saloum, AS Douanes-Amitié FC.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.