Sénégal: Ligue 1 - Trois chocs au menu de la 5e journée

Dakar — Les rencontres US Gorée - Génération Foot, Teungueth FC - AS Pikine et Casa Sports-Wally Daan sont les attractions de la 5e journée de Ligue 1, prévue samedi et dimanche.

Leader de la Ligue 1, avec trois victoires et un match nul, l'US Gorée accueille Génération Foot ce samedi au stade municipal Diangaly Bagayogo de Grand Yoff.

Vice-championnes la saison dernière, les Insulaires vont tenter, face aux Académiciens de Deni Biram Ndao, d'enchaîner une quatrième victoire.

Avec un effectif très expérimenté et une défense qui n'a encaissé aucun but, l'US Gorée est favorite.

Mais les Grenats qui reviennent d'une première victoire face au Guédiawaye FC vont essayer de maintenir leur dynamique en infligeant aux Goréens leur premier revers de la saison.

Samedi, le tenant du titre, le Jaraaf, reçoit le promu, le Stade de Mbour, pour lancer sa saison. Avec deux défaites et deux nuls, l'équipe de la Médina va affronter une de ses bêtes noires au championnat.

En sept confrontations, le Jaraaf ne s'est imposé qu'une seule fois, face au Stade de Mbour. Au stade Léopold Sédar Senghor, les Médinois auront comme objectif de signer une deuxième victoire face aux Stadistes de Mbour.

L'autre choc de la 5e journée est le match entre Teungueth FC et l'AS Pikine.

Avec deux victoires et deux matchs nuls, Teungueth FC, cinquième au classement, reçoit l'AS Pikine (9e) pour renouer avec la victoire à domicile.

À deux points du leader l'US Gorée, les Rufisquois visent les trois points de la victoire. En face, ils auront une équipe de l'AS Pikine en reconstruction.

Dans le palmarès de leur confrontation, l'AS Pikine compte cinq victoires, trois défaites et cinq matchs nuls.

À Ziguinchor, le dauphin de l'US Gorée, le Casa sports accueille Wally Daan pour essayer de signer une troisième victoire à domicile.

Les Ziguinchoirois avaient été tenus en échec (1-1) par AJEL la journée précédente. Face aux Thiessois, ils vont tenter de relancer leur machine.

De son côté, Wally Daan est en quête d'une première victoire, après deux défaites et deux matchs nuls.

Voici le programme de la 5e journée de Ligue 1 :