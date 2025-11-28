Sénégal: Déficit budgétaire - L'objectif d'un retour à 3 % en 2027 maintenu, selon Cheikh Diba

Dakar — Le Sénégal est déterminé à ramener son déficit budgétaire à 3 % du Pib en 2027, un objectif non négociable inscrit dans la trajectoire de consolidation arrêtée par le gouvernement a affirmé, vendredi, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

"2027, nous serons à 3 %, parce que ce n'est pas négociable, pour reprendre les termes du Premier ministre", a-t-il déclaré lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée aux questions d'actualité au gouvernement.

Selon Cheikh Diba, cet objectif s'inscrit dans les orientations du chef du gouvernement dans le cadre des travaux de cadrage budgétaire.

"Nous savons comment y arriver et nous sommes en train de dérouler les mesures nécessaires", a assuré le ministre des Finances et du Budget, selon lequel aucune restructuration de la dette publique n'est envisagée, réitérant la "position formelle" de l'exécutif sénégalais à ce sujet.

Il a reconnu que lors des discussions techniques avec certains partenaires, "des divergences existaient sur les hypothèses macroéconomiques, les critères et l'ajustement", mais les échanges entre les parties concernées ont permis "au moins de réduire l'amplitude des écarts".

Il note que la question du financement est le principal sujet sur lequel le gouvernement continue de travailler "avec méthode", sans dévoiler à ce stade le fruit de ses efforts.

"Il faut parfois surprendre dans les mesures. L'essentiel est dans ce que nous faisons sur le fond, et nous savons où nous allons", a conclu le ministre des Finances et du Budget.

Il a conclu son propos en réaffirmant la détermination des autorités à tenir le cap fixé.

"Nous ne ferons pas d'erreur. Si nous poursuivons dans cette voie, nous atteindrons nos objectifs", a-t-il assuré.