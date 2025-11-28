Congo-Kinshasa: Rapprochement entre FARDC et Wazalendo à Uvira

Un climat de collaboration s'installe entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les combattants Wazalendo, après une courte période de crise dans la ville d'Uvira.

Les tensions, qui avaient causé des pertes en vies humaines la semaine dernière, s'estompent progressivement, selon le porte-parole du secteur opérationnel Sukola Sud Sud-Kivu. Les hauts commandements des FARDC et des Wazalendo ont procédé ensemble à l'inhumation des victimes du récent malentendu, tombées sous les coups de feu la semaine passée à Uvira.

Les affrontements entre ces deux camps avaient fait 7 morts et 19 blessés, dont des civils. La cérémonie d'inhumation de deux combattants Wazalendo, tués lors des échanges de tirs, a servi de symbole de réconciliation.

Les commandants de la région militaire et du secteur opérationnel ont participé physiquement et logistiquement à ces obsèques, aux côtés de plusieurs officiers Wazalendo. Ensemble, ils ont fumé le calumet de la paix.

Pour sa part, le porte-parole du secteur opérationnel Sukola Sud Sud-Kivu, sous-lieutenant Reagen Mbuyi, confirme que les relations sont redevenues normales :

« Comme les relations sont rétablies entre les deux parties, nous allons réunir encore une fois nos efforts pour repousser l'agression à son dernier retranchement ».Des rencontres de rapprochement se poursuivent entre les deux groupes, tandis que les leaders communautaires d'Uvira appellent les Wazalendo à rester soudés aux FARDC pour mener à bien leur lutte commune contre l'agression de la RDC.