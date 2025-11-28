Congo-Kinshasa: Rapprochement entre FARDC et Wazalendo à Uvira

28 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un climat de collaboration s'installe entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les combattants Wazalendo, après une courte période de crise dans la ville d'Uvira.

Les tensions, qui avaient causé des pertes en vies humaines la semaine dernière, s'estompent progressivement, selon le porte-parole du secteur opérationnel Sukola Sud Sud-Kivu. Les hauts commandements des FARDC et des Wazalendo ont procédé ensemble à l'inhumation des victimes du récent malentendu, tombées sous les coups de feu la semaine passée à Uvira.

Les affrontements entre ces deux camps avaient fait 7 morts et 19 blessés, dont des civils. La cérémonie d'inhumation de deux combattants Wazalendo, tués lors des échanges de tirs, a servi de symbole de réconciliation.

Les commandants de la région militaire et du secteur opérationnel ont participé physiquement et logistiquement à ces obsèques, aux côtés de plusieurs officiers Wazalendo. Ensemble, ils ont fumé le calumet de la paix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, le porte-parole du secteur opérationnel Sukola Sud Sud-Kivu, sous-lieutenant Reagen Mbuyi, confirme que les relations sont redevenues normales :

« Comme les relations sont rétablies entre les deux parties, nous allons réunir encore une fois nos efforts pour repousser l'agression à son dernier retranchement ».Des rencontres de rapprochement se poursuivent entre les deux groupes, tandis que les leaders communautaires d'Uvira appellent les Wazalendo à rester soudés aux FARDC pour mener à bien leur lutte commune contre l'agression de la RDC.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.