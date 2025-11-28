Congo-Kinshasa: L'ONG Justice Plus appelle à la protection des droits des déplacés à Bunia

28 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'ONG Justice Plus exhorte les autorités politico-militaires à garantir le respect des droits des déplacés en Ituri.

Cette requête a été formulée dans son rapport publié jeudi 27 novembre à Bunia. Justice Plus déplore l'arrestation de 43 personnes par des agents des forces de défense et de sécurité lors d'une opération de bouclage menée dans le site de Kigonze, en violation du droit international humanitaire.

Cette situation a créé une psychose accrue parmi les populations vulnérables. Selon l'ONG, ces agents recherchaient des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire (CRP) ou leurs supplétifs, supposés se cacher parmi les déplacés.

Tout en saluant la volonté des services de sécurité de traquer les miliciens, Justice Plus dénonce les abus et violations des droits humains perpétrés lors de cette opération. L'organisation souligne que cette fouille n'a pas respecté le caractère inviolable d'un site de déplacés et a entraîné un climat de peur, ainsi que des arrestations arbitraires, y compris d'enfants, sous prétexte de connivence avec la milice CRP. Pour Justice Plus, cette situation pousse plusieurs déplacés à fuir le site vers des quartiers environnants, par crainte d'être assimilés à des miliciens.

