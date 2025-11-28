Congo-Kinshasa: Renforcement de la cohabitation pacifique entre les peuples Baguru et Sesele à Djugu

La cohabitation pacifique se consolide, depuis quelques semaines, entre les peuples Baguru et Sesele, dans le territoire de Djugu, en Ituri.

La société civile locale salue le raffermissement des relations entre ces deux communautés, autrefois en conflit armé. Selon des sources locales, cette accalmie résulte de plusieurs rencontres initiées par les autorités politico-militaires et coutumières pour consolider la paix.

Plusieurs signaux témoignent de ce rapprochement, explique Gédéon Dino, responsable de la société civile de Baguru. Il cite notamment un grand rassemblement tenu mercredi dernier à Kpadole, où les notables, les acteurs de la société civile, les responsables des FARDC, ainsi que les représentants des groupes armés MAPI et CODECO ont tour à tour sensibilisé la population à l'importance du vivre-ensemble.

Au début du mois de novembre, des chefs coutumiers des deux communautés et des délégués de la société civile avaient également pris part à une rencontre à Tchomia, à une soixantaine de kilomètres de Bunia. Chacun était chargé de retourner dans son entité pour encourager sa communauté à la non-violence.

Pour Gédéon Dino, ces initiatives commencent déjà à porter leurs fruits. Le site d'exploitation d'or baptisé « morgue », à cause des tueries fréquentes à cet endroit, est de nouveau fréquenté par les membres de toutes les communautés, explique-t-il.

Il en est de même des activités champêtres dans cette contrée. Pour les acteurs locaux, le défi reste désormais de maintenir cette dynamique et de transformer ces signaux d'apaisement en une paix durable dans cette partie du territoire de Djugu.