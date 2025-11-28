Togo: Bon appétit !

28 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La gastronomie togolaise sera à l'honneur à partir du 18 décembre à l'occasion de la la troisième édition du marathon culinaire.

Initiée par la cheffe Akpéné Dodoh, cette édition s'annonce particulièrement ambitieuse : 15 jours d'activités, soit 360 heures de démonstrations, de dégustations et de célébration des produits locaux.

Valoriser la diversité culinaire des cinq régions du Togo et faire briller cette richesse sur la scène internationale.

Plus d'une cinquantaine de recettes seront cuisinées et partagées avec les visiteurs, mais aussi offertes aux orphelinats et aux familles en situation difficile, une démarche solidaire qui accompagne l'esprit du marathon.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.