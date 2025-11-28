Togo: Bon appétit !

La gastronomie togolaise sera à l'honneur à partir du 18 décembre à l'occasion de la la troisième édition du marathon culinaire.

Initiée par la cheffe Akpéné Dodoh, cette édition s'annonce particulièrement ambitieuse : 15 jours d'activités, soit 360 heures de démonstrations, de dégustations et de célébration des produits locaux.

Valoriser la diversité culinaire des cinq régions du Togo et faire briller cette richesse sur la scène internationale.

Plus d'une cinquantaine de recettes seront cuisinées et partagées avec les visiteurs, mais aussi offertes aux orphelinats et aux familles en situation difficile, une démarche solidaire qui accompagne l'esprit du marathon.