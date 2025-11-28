Ile Maurice: La police renforce les contrôles avant les fêtes

À l'approche des fêtes de fin d'année, période sensible où les risques d'accidents augmentent, la police intensifie sa présence sur les routes. Les chiffres des trois derniers mois témoignent d'une vigilance renforcée et d'une stratégie axée sur la prévention des comportements dangereux.

Entre septembre et novembre, les forces de l'ordre ont effectué 291 450 contrôles stop and search à travers le pays. Résultat : 55 228 contraventions ont été dressées, soit une moyenne de plus de 600 amendes par jour. Excès de vitesse, non-respect du Code de la route et manquements divers figurent parmi les infractions les plus courantes.

La lutte contre la conduite sous influence reste au cœur des priorités. Sur la même période, 1 265 conducteurs ont été contrôlés positifs à l'alcootest tandis que 254 automobilistes ont échoué aux tests de dépistage de drogues. Le mois d'octobre apparaît comme le mois le plus actif : 109 059 contrôles, 20 529 contraventions, 451 alcootests positifs et 103 tests de drogue positifs.

En septembre, la police a enregistré 105 964 contrôles, 20 357 contraventions, 424 cas d'alcoolémie et 79 cas de conduite sous stupéfiants. Enfin, novembre compte 76 427 contrôles, 14 342 contraventions, 390 alcootests positifs et 72 tests positifs aux drogues. Ces chiffres confirment une stratégie de surveillance renforcée, qui sera encore accentuée durant tout le mois de décembre. L'objectif demeure clair : réduire les comportements à risque et sécuriser les routes à l'approche des fêtes.