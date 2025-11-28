Ile Maurice: Renganaden Padayachy redépose une demande de voyage - La cour tranchera le 3 décembre

Il était de nouveau devant la cour de Port-Louis Sud, le mercredi 26 novembre, accompagné de son avocat, Me Raouf Gulbul. L'ancien ministre des Finances, Renganaden, Padayachy, sollicite cette fois une dérogation temporaire à son interdiction de voyager. Il souhaite se rendre à New Delhi, en Inde, pour participer au W50 Global Summit, où il est invité à livrer une keynote address. La cour a pris note et a fixé l'audience de cette demande sur le fond au 3 décembre.

Selon Me Gulbul, il s'agit d'un déplacement strictement professionnel, prévu sur six jours, du 12 au 18 décembre. L'avocat a soutenu que la participation de son client à cet événement international représente une contribution «académique et économique», et qu'il n'existe aucun risque que Renganaden Padayachy se soustrait aux procédures en cours. Cette nouvelle requête s'inscrit dans la continuité d'une série de demandes formulées depuis octobre, toutes liées à la même interdiction de voyager imposée à l'ex-ministre.

Les précédentes avaient été rejetées, la magistrate estimant qu'il n'y avait pas de nécessité absolue justifiant ses déplacements à l'étranger. Renganaden Padayachy avait sollicité une permission de voyage couvrant plusieurs dates et destinations. La Financial Crimes Commission (FCC) et la police avaient alors objecté, arguant d'un risque de fuite.

En toile de fond, deux enquêtes expliquent les restrictions qui pèsent toujours sur lui. La première concerne le décaissement de Rs 45 millions de la Mauritius Investment Corporation (MIC) à Menlo Park Ltd, opération jugée irrégulière par les enquêteurs. La seconde, instruite par la FCC, porte sur un versement de Rs 300 millions de la MIC à Apavou Hotels Ltd, effectué alors qu'il était ministre et président du conseil d'administration de la MIC. Ces dossiers ont mené à deux arrestations successives de Renganaden Padayachy, toutes deux sous des charges provisoires.

À la sortie de l'audience de mercredi, Me Raouf Gulbul a déclaré qu'il s'était limité à rappeler à la cour que son client s'était toujours présenté aux convocations et que ce dernier souhaite «poursuivre ses engagements professionnels comme tout citoyen qui n'a pas encore été formellement inculpé». La décision sur cette nouvelle demande est attendue le 3 décembre.