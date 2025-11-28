Ile Maurice: Kishore Beegoo décolle, Megh Pillay riposte

Il y a des turbulences dans l'air... Kishore Beegoo, dans une lettre datée du mercredi 26 novembre, est revenu sur la réunion du conseil d'administration d'Airport Holdings Ltd (AHL) du 7 novembre, au cours de laquelle il avait recommandé au board de faire preuve de prudence concernant la nomination de Megh Pillay au poste d'Executive Chairman. Il a souligné que ce dernier est engagé dans une procédure judiciaire contre l'une des filiales d'AHL, Air Mauritius Ltd, pour un montant d'environ Rs 38 millions.

Si Kishore Beegoo avait démissionné de ses fonctions de chairman du conseil d'administration d'Air Mauritius le 23 octobre, ce n'est que dans sa lettre de mercredi qu'il a annoncé sa démission en tant que directeur d'AHL et de plusieurs de ses filiales, notamment Mauritius Duty Free Paradise Co Ltd, Group Handling Services (Mauritius) Ltd, Mauritius Estate Development Corp, Mauritius Helicopter Ltd, Rodrigues Duty Free Paradise Ltd et Pointe Coton Resort Ltd. Il a précisé qu'il n'avait perçu aucune rémunération dans le cadre de ces responsabilités.

Dans cette même correspondance, Kishore Beegoo a indiqué avoir demandé que le salaire et les avantages liés au poste d'Executive Chairman soient revus à la baisse, proposant une réduction d'environ 45 %, afin de les ramener à Rs 810 000, et ce, sous certaines conditions. Dans sa lettre, Beegoo a souligné : «Pour préserver l'intégrité et la réputation globales d'AHL, j'ai demandé que l'Executive Chairman retire sa réclamation légale d'environ Rs 38 millions à l'encontre d'Air Mauritius Ltd.»

Il a également rappelé le risque encouru par les directeurs siégeant au board : «J'espère que les directeurs ont mesuré l'importance de nommer un Executive Chairman engagé dans un litige avec l'une de ses filiales et qu'ils ne se retrouveront pas devant la Financial Crimes Commission en cas de changement de gouvernement.» Il a ensuite averti des risques de conflit d'intérêts, soulignant qu'il serait «extrêmement difficile pour l'équipe juridique d'Air Mauritius de défendre solidement le dossier contre leur propre Executive Chairman» dans une telle configuration.

Megh Pillay a, quant à lui, tenu à réagir aux arguments avancés par Kishore Beegoo : «Les allégations formulées dans cette lettre sont entièrement dénuées de fondement. Je tiens à réaffirmer que les principes de bonne gouvernance et d'intégrité professionnelle guident toutes mes actions, et ont toujours guidé ma carrière. Je n'ai, à cet égard, aucune leçon à recevoir - encore moins de la part de ceux dont le propre comportement soulève de sérieuses questions de conflit d'intérêts.»

En ce qui concerne sa rémunération, Megh Pillay a ajouté : «Je n'ai jamais sollicité, négocié ou discuté d'aucune condition salariale ou contractuelle pour assumer la direction du deuxième plus grand conglomérat du pays. Je rappelle, en toute transparence, que j'exerce mes fonctions depuis plus de deux mois sans avoir posé la moindre condition.»

Rejetant ce qu'il a qualifié d'«insinuations qui ne reposent sur aucun fait», il a tenu à rappeler sa priorité : «L'essentiel aujourd'hui est de remettre AHL et Air Mauritius sur une trajectoire de santé durable. Si j'ai accepté cette responsabilité, c'est dans l'intérêt d'AHL, d'Air Mauritius et de l'ensemble du secteur aérien mauricien, qui demeure dans une situation fragile, malgré certaines informations non vérifiées qui ont pu circuler avec des intérêts évidents. AHL et Air Mauritius ont besoin, plus que jamais, de sérénité, de stabilité et d'un engagement réel pour avancer.»