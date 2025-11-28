Ile Maurice: Une soirée de foi, De musique et de ferveur populaire

S'il y a un événement attendu depuis des mois par bon nombre de Mauriciens c'était bien le concert du groupe Glorious. Jeudi, le 27 novembre, c'était leur première performance, les deux autres étant programmées pour les 28 et 30 novembre. Jeudi soir, nous étions présents à Côte D'Or. Impressions.

Dès 18 h 45, le ton était donné : les aires de stationnement étaient déjà remplies et une longue file de voitures s'étirait aux abords du stade. Les policiers, déployés le long des routes, régulaient la circulation pour accompagner le flux massif des spectateurs. Petits et grands affluaient vers le stade, certains ayant même fait le déplacement à partir de Rodrigues pour assister à cet événement exceptionnel.

À l'intérieur du stade, le terrain était transformé. Il y avait un vaste parterre de chaises faisait face à une scène imposante tandis que les gradins se remplissaient à vue d'œil. L'attente, palpable, était portée par un enthousiasme collectif.

Un stade en prière avant l'entrée de Glorious

Alors que le public continuait à s'installer, l'évêque de Port-Louis, Mgr Jean Michaël Durhône, a fait son entrée sur la scène sous les applaudissements, invitant l'assemblée à prier. Un temps de recueillement intense, comme suspendu, dans un stade pourtant habitué aux clameurs sportives. Puis les lumières ont été tamisées. Le groupe Glorious est enfin apparu. Constitué en 2002 par trois frères originaires de Valence -- Aurélien, Benjamin et Thomas Pouzin, Glorious a été accueilli comme une légende. Le public s'est levé, l'a acclamé, chantant déjà.

Benjamin Pouzin chanteur du groupe Glorious, l'évêque Monseigneur Jean Michaël Durhône et Marina Ythier-Jacobsz directrice de Maluti Communications

Les premières chansons phares ont alors retenti et, aussitôt, le stade les a reprises en chœur, des jeux de lumières spectaculaires balayant le public, illuminant les visages, faisant danser les ombres sur les gradins bondés. Le stade de Côte-d'Or est devenu un lieu de communion où la musique et la foi ont fusionné. Le point culminant a été le cantique Comment ne pas te louer. Un silence ému a précédé le refrain. Puis, comme une vague, les milliers de voix se sont élevées et rejointes. Plusieurs spectacles émus, ont versé des larmes, d'autres levant les mains au ciel, le stade entier semblant respirer d'un même souffle, au même rythme.

Derrière cette soirée parfaitement orchestrée, il y a Maluti Communications, dirigée par Marina Ythier-Jacobsz. Épuisée mais rayonnante, elle a confié que «cette ampleur est une première. Je vis ce moment avec énormément de joie, beaucoup d'émotion et je dois l'avouer, une bonne dose de fatigue aussi. Je suis très heureuse de faire partie de ce grand moment dans la joie.»

Le message de foi rappelé par l'évêque

Mgr Durhône, lui aussi touché par l'événement, se remémore son premier concert de Glorious. «Mon père m'avait emmené à un concert de Glorious au collège St Mary's. C'était simple mais d'une grande profondeur dans la foi. Pour les jeunes, comme pour toutes les générations, il y a parfois besoin d'un réveil spirituel. Ce soir, c'est un témoignage de Dieu, annoncé dans la joie de Jésus-Christ.»

Après plus de deux heures de musique, d'émotion et de ferveur, Glorious a quitté la scène sous une immense ovation. Mais la soirée ne s'est pas arrêtée là : un feu d'artifice a été tiré au-dessus du stade, apportant une dernière note lumineuse à cette nuit déjà inoubliable.

Jeudi soir, Côte-d'Or a vécu un moment de communion intense, où la foi, la musique et l'émotion se sont réunies pour offrir un souvenir durable à tous ceux présents.