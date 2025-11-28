Ile Maurice: Le groupe Glorious devant des milliers de fidèles

28 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Le stade de Côte-d'Or a résonné ce jeudi soir aux accents vibrants de la pop-louange. Pour la quatrième fois, le groupe français Glorious a retrouvé le public mauricien, attirant des milliers de personnes venues chanter, prier et vivre un moment de communion unique.

En présence de Monseigneur Michaël Durhône, l'ambiance s'est rapidement embrasée dès les premières notes de leurs titres phares, comme «Comment ne pas te louer» ou «Je suis dans la joie» . Des hymnes repris en chœur par une foule enthousiaste.

La tournée se poursuit avec deux autres rendez-vous : les 28 et 30 novembre, toujours à Côte-d'Or. Un événement signé Maluti Communication, qui promet encore deux soirées intenses de musique, de foi et d'émotion.

