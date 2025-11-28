Maroc: Ligue Europa - Les internationaux marocains brillent de mille feux

Neil El Aynaoui

L'AS Rome a battu, jeudi soir au stade Olimpico, le club danois de Midtjylland sur le score de 2-1 grâce aux buts de Neil El Aynaoui et de Stephan El Shaarawy, au titre de la 5e journée de la Ligue Europa.

Le club italien, situé au milieu du tableau de la phase de ligue, s'est ainsi offert le leader danois qui avait remporté ses quatre premiers matches, en s'imposant grâce à une belle reprise de volée d'El Aynaoui qui a ouvert le score à la 7e minute.

Le Lion de l'Atlas a enflammé le match en concluant une action parfaitement exécutée, déclenchant l'euphorie au grand stade romain.

Son coéquipier El Shaarawy a corsé l'addition à la 83e minute, mettant à l'abri les Giallorossi de la réduction du score tardive à la 87e minute par l'intermédiaire de Paulinho.

Ce premier faux pas de Midtjylland permet à Aston Villa de recoller en tête du classement, après sa victoire contre l'équipe suisse des Young Boys (2-1).

Abdessamad Ezzalzouli

Le Betis Séville s'est imposé 2-1 face à Utrecht, jeudi soir au stade Benito Villamarín, lors de la cinquième journée de l'Europa League, grâce à des réalisations de Cucho Hernández et d'Abdessamad Ezzalzouli.

L'international marocain a fait le break à la 50e minute en décochant une frappe puissante pour porter le score à 2-0, avant que Miguel Rodríguez ne réduise l'écart cinq minutes plus tard d'un superbe lob depuis le milieu de terrain.

Le club andalou a toutefois perdu sur blessure son capitaine Isco Alarcón ainsi que l'international marocain Sofyan Amrabat, les deux joueurs ayant dû quitter le terrain dès la 9e minute après une collision involontaire.

Samir El-Mourabet

Le Racing de Strasbourg a pris le meilleur sur le club anglais de Crystal Palace par 2 buts à 1, jeudi soir au stade la Meinau, grâce à un but décisif de l'international marocain U20 Samir El-Mourabet, en match comptant pour la 4e journée de la Conference League de football.

Les Anglais ont été les premiers à ouvrir la marque par l'entremise de Tyrick Mitchell (35è), avant que le capitaine des Alsaciens Emmanuel Emegha ne remette les pendules à l'heure (53è). Accentuant leur pression, les hommes de Liam Rosenior ont fini par plier la partie en leur faveur sur une réalisation de Samir El-Mourabet (77è), titulaire durant toute la partie.

Suite à une balle arrêtée à l'entrée de la surface adverse, le Paraguayen Julio Enciso trouve la transversale et le milieu de terrain marocain a réagi plus rapidement pour propulser le ballon au fond des filets, inscrivant le premier but de sa carrière professionnelle.

Après ce succès, le troisième (en plus d'un match nul), le Racing se hisse à la deuxième place au classement de la phase de groupes de la Confernce League avec un total de 10 points, ex aequo avec le club turc de Samsunspor.

Le jeune international marocain Samir El Mourabet, qui vient tout juste de prolonger au Racing jusqu'en 2030, est arrivé dans le club strasbourgeois à l'âge de 10 ans et a réussi à gravir tous les échelons au sein de l'académie alsacienne, où il a défendu pratiquement les couleurs de chaque équipe de jeunes.

Hamza Igamane

L'international marocain Hamza Igamane a été l'auteur d'une belle prestation face à Dinamo Zagreb, prenant une part active à la large victoire de Lille (4-0) jeudi soir au stade Pierre Mauroy, en match de la 5ème journée de la Ligue Europa de football.

Titulaire d'entrée de jeu, l'avant-centre du LOSC s'est montré décisif sur une contre-attaque en servant dans la surface Ngal'ayel Mukau qui a inscrit le deuxième but des Dogues à la 36e minute après une ouverture du score de Felix Correia (21e).

La pression des Croates en seconde période n'a pas acculé les hommes de Bruno Genesio, qui ont alourdi le score avec une troisième réalisation signée Igamane, récompensé pour sa constance (69e). Un quatrième but a ensuite été inscrit par le milieu de terrain lillois Benjamin André (86e).

Les Lillois, qui restaient sur deux défaites consécutives contre le PAOK Salonique (3-4) et l'Etoile Rouge de Belgrade (0-1), renouent avec la victoire et se retrouvent, provisoirement, parmi les huit premières équipes du classement.