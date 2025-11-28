Congo-Kinshasa: Basoko - Eve Bazaïba dote les élèves de l'Ecole Primaire Bolingo des kits scolaires

Au total 500 élèves de l'Ecole primaire Bolingo de la 5ème communauté des Eglises protestantes en Afrique (EP Bolingo) ont reçu le mardi 26 novembre2025 à Basoko un don de kits scolaires composé d'un cartable, des cahiers stylo, latte, crayon et d'uniformes don de la Ministre d'Etat Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires Solidarité Nationale, Eve Bazaïba Masudi, élue du territoire de Basoko.

Un accueil délirant lui a été réservé par les élèves à travers des chants et danses. Comme promis, la Ministre d'Etat a remis officiellement les kits scolaires aux élèves de la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème primaire de cette école.

Pour lier l'utile à l'agréable, elle a habillé elle-même certains élèves en signe de proximité et d'encouragements à ces futurs cadres du pays.

La plupart d'élèves viennent à l'école sans cartable et certains même avec de sachets voire ni cahiers ni stylo.

Émus les parents comme les élèves se disent satisfaits et touchés par cet acte de générosité et d'amour posé par la Ministre d'Etat Eve Bazaïba.

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le territoire de Basoko et les parents et autres enfants ont envahi l'Ecole Bolingo pour assister à cette cérémonie de remise des kits scolaires à ces élèves.

Il sied de rappeler qu'il y a quelques mois, la Ministre d'Etat Eve Bazaïba avait construit sur fonds propres et en matériaux durables l'Ecole Primaire Bolingo qui, autrefois, était construite en toiture traditionnelle (ndele) et totalement délabrée.

Cette école est construite selon les normes et standards modernes et équipée avec des toilettes viables et une fontaine d'eau potable réhabilitée.

Eve Bazaïba construit également ce genre d'école dans certains d'autres secteurs de Basoko selon une vision de soutenir l'éducation des jeunes, avenir de ce pays.