Afrique: Secteur minier congolais sur la voie de la bonne gouvernance, Louis Watum Kabamba - « Le monde commence à nous prendre au sérieux »

Dans un contexte où les minerais stratégiques deviennent des enjeux planétaires incontournables, le Gouvernement congolais a fait le choix de renforcer sa vision politique par des pratiques de bonne gouvernance, en vue de bâtir un secteur minier durable et parvenir à attirer des investisseurs.

C'est ce que Louis Watum Kabamba, Ministre en charge des Mines, a révélé au cours d'un briefing spécial organisé par son collègue de la Communication et médias Patrick Muyaya Katembwe, hier, jeudi 27 novembre 2025, au mythique studio Mama Angebi de la RTNC, à Kinshasa.

Durant son intervention, le Ministre Louis Watum a largement expliqué la détermination de la RDC à rester au cœur de la stratégie de développement mondial grâce à ses ressources naturelles inépuisables et à engager, sous le leadership du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, des réformes structurantes qui puissent lui offrir les moyens nécessaires pour son envol.

« Il n'y a qu'une seule façon d'attirer les investissements. C'est faire preuve de bonne gouvernance, de transparence, de respect des textes. Le monde commence à nous prendre au sérieux et à se dire qu'il y a des efforts de bonne gouvernance qui se font chez nous », a-t-il démontré, avec une pleine conviction, face à la presse.

Louis Watum Kabamba est convaincu, en effet, que cette approche audacieuse dans la conduite de l'action publique ne saurait être consolidée sans une bonne lutte contre la corruption sous toutes ses formes.

« La corruption est le cancer ultime qui annule même tous les efforts d'un Gouvernement. C'est la corruption qui fait que nos jeunes gens s'exilent parce qu'on leur refuse des opportunités qui devraient leur revenir légitimement. Il y a moyen de vivre avec intégrité, patriotisme et honnêteté et gagner sa vie. C'est faisable. Nous devons changer notre logiciel de réflexion », a-t-il clarifié, dans ses propos.

Mais, bien avant cet éclairage nécessaire, le Ministre Louis Watum avait consacré une partie importante de son intervention à la présentation de grands axes de sa vision à la tête du secteur des mines en RDC en termes des priorités.

« Cela fait bientôt trois mois que je suis à la tête de ce Ministère. De la vision du Chef de l'Etat et des instructions reçues de Madame la Première Ministre, dans le cadre du plan d'actions gouvernementales, il y a des priorités que je me suis fixées.

La première des priorités c'est de renforcer la gouvernance et la traçabilité, mais également lutter contre la fraude minière, encadrer l'artisanat minier comme il se doit. Regardez à ce cliché que le secteur minier continue à afficher depuis près de cent ans de mining en RDC où tous les sites miniers sont des îlots de prospérité pour une élite mais sont souvent enterrés dans un océan de misère.

Nous voulons casser ce cliché-là et diversifier l'écosystème d'activités économiques pour que réellement les richesses profitent aux congolais. Parmi mes priorités, il y a également des réformes qui se veulent courageuses pour permettre aux communautés locales et aux congolais de participer justement au capital de tous les grands projets miniers.

Il est temps que les congolais deviennent actionnaires dans les mines. Les réformes sont déjà très avancées à l'étude. Nous allons les annoncer très bientôt. De même pour l'exploration géologique.

J'ai toujours dit que les mines commencent, se développent et se terminent par l'exploration géologique. Il est très important que nous mettions des moyens dans l'exploration géologique. Nous pourrons travailler avec des géologues congolais », a fait comprendre ce membre du Gouvernement.

Fini l'inaction

Devant les professionnels des médias, Louis Watum a laissé l'impression d'un véritable homme de terrain doté d'une maîtrise indiscutable des rouages courants de son secteur.

Parlant de son récent séjour dans le Grand Katanga, il a livré un rapport marqué par une série de mesures prises pour stopper la léthargie et préserver les vies humaines, après notamment le récent drame survenu à Mulondo, au Lualaba, où plusieurs creuseurs ont trouvé la mort, et au site de l'entreprise minière chinoise CDM.

« Le 4 novembre, j'ai été saisi à la suite d'un débordement d'un bassin de rétention de la compagnie minière CDM avec des répercussions assez graves dans l'environnement. Des eaux acides qui se déversaient partout et affectaient les populations, les puits d'eau.

Nous nous sommes rendu sur les lieux. Nous avons fait un constat malheureux et de mépris des normes élémentaires de conception, de construction des sites. Nous avons mis en place une équipe d'enquêtes pour établir la vérité et les responsabilités.

Lorsque cette étape sera achevée, nous allons étendre la mission de cette équipe pour aller dans les autres sites également pour voir ce qui s'y passe et prévenir que pareil incident ne se reproduise plus. La raison pour laquelle nous faisons cela n'est pas la chasse à l'homme. Il faut établir les responsabilités, certes, mais surtout prendre des mesures pour prévenir de nouveaux risques », a rassuré le Ministre Watum.

Selon lui, un accent sera placé sur l'exploitation artisanale dans le grand Katanga. Il affirme avoir d'ores et déjà identifié avec le concours des experts de son ministère 64 Zones d'exploitation artisanale, dont la phase d'opérationnalisation, prévue dans les tout prochains jours, devra déclencher un encadrement rigoureux de l'exercice du métier des mines en République démocratique du Congo.

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, de son côté, a, par sa stratégie de redevabilité et de transparence, réaffirmé la volonté du Gouvernement de demeurer au service du bien-être des congolais. Il a soutenu, à cette occasion, la vision de l'Exécutif central de bâtir un secteur minier solide par des initiatives à impact visible.