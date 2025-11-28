Afrique de l'Est: SM le Roi félicite les Présidents mauritanien et albanais à l'occasion de la fête nationale de leur pays

28 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République Islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations à M. Ould Cheikh El Ghazouani et Ses meilleurs voeux de davantage de progrès et de prospérité au peuple mauritanien frère.

SM le Roi saisit cette occasion pour faire part de Sa grande satisfaction des liens étroits de fraternité unissant les deux peuples, réitérant Sa détermination à continuer à oeuvrer de concert avec le Président mauritanien en vue de hisser et de consolider les relations de coopération constructive entre les deux pays voisins et frères, pour couvrir tous les domaines d'intérêt commun.

Par ailleurs, SM le Roi a adressé également un message de félicitations au Président de la République d'Albanie, M. Bajram Begaj, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations à M. Begaj et Ses meilleurs voeux de davantage de progrès et de prospérité au peuple albanais.

SM le Roi saisit cette occasion pour Se féliciter de la volonté commune et constante des deux pays d'aller de l'avant dans le renforcement de leurs relations bilatérales, et de consolider leur coopération afin qu'elle englobe les divers domaines d'intérêt commun, de manière à répondre aux aspirations des deux peuples et servir leurs intérêts.

