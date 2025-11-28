Machij El Karkri : Il est primordial de trouver de véritables réponses en matière de développement et de contrer le discours de l'extrême droite dans la région méditerranéenne

Khaoula Lachguar, membre du Bureau politique de l'USFP, vice-présidente de l'IS et coordinatrice de la commission des relations extérieures au sein du parti, , a affirmé que le Maroc se trouve désormais en première ligne quant à la question migratoire, puisque de plus en plus de migrants choisissent d'y rester plutôt que de le considérer uniquement comme un pays de transit.

Elle a indiqué, lors de sa participation aux travaux du Conseil de l'Internationale socialiste à Malte qui prendront fin ce week-end, que les mouvements migratoires se déroulent aujourd'hui principalement au sein des continents, notamment entre pays africains et asiatiques, citant à titre d'exemple les déplacements de Syriens vers la Turquie ou de Soudanais vers le Tchad.

Khaoula Lachguar a rappelé que le Maroc mène une politique avancée de régularisation des migrants, la majorité des demandes étant acceptées, ce qui en fait un modèle régional en la matière, soulignant qu'à partir de 2050, le Royaume aura besoin de main-d'oeuvre supplémentaire en raison de la baisse du taux de natalité, ce qui confère à la migration une dimension économique qu'il convient d'aborder de manière réaliste, au même titre que les autres grands défis, tels que le changement climatique.

Elle a insisté sur le lien entre migration et répartition des richesses, car, selon elle, de la même manière que les richesses du Sud sont transférées vers l'Europe pour y être exploitées, les populations se déplacent aussi vers les lieux où se trouvent ces richesses afin d'en bénéficier. Il s'agit en fait d'une logique économique qu'il faut comprendre et traiter à travers des politiques cohérentes et responsables.

Pour sa part, Machij El Karkri a soulevé dans son intervention plusieurs questions du point de vue du parti de la Rose, en tant qu'acteur politique majeur dans l'espace méditerranéen.

Il a réaffirmé la solidarité de l'USFP, ainsi que des forces vives au Maroc, avec les différentes causes justes, en particulier la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à la création de son Etat indépendant.

Il a aussi exprimé sa solidarité avec le parti républicain turc et son dirigeant détenu en violation des règles de droit.

Machij El Karkri a ensuite abordé la manière dont le Maroc gère le dossier migratoire, soulignant l'importance de trouver de véritables réponses en matière de développement et de contrer le discours de l'extrême droite dans la région.

Il a, en outre, insisté sur le fait que la résolution du Conseil de sécurité numéro 2797, consacrant le plan d'autonomie comme solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain, contribuera à renforcer la stabilité dans le bassin méditerranéen et en Afrique du Nord, et jouera un rôle essentiel dans la lutte contre l'insécurité au Sahel.

A rappeler que l'ordre du jour du Conseil de l'IS comporte les réunions des commissions de la Méditerranée, de la déontologie, de la parité, de l'Internationale socialiste des femmes. D'autres points seront également examinés lors de cette réunion.