Maroc: Propositions du Groupe socialiste pour favoriser l'accès des femmes, des jeunes et des compétences issues des MRE aux fonctions électives

28 Novembre 2025
Libération (Casablanca)
Par M.T

Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a souligné dans les amendements qu'il a présentés concernant le projet de loi électorale que le découpage électoral ne doit pas être considéré comme une simple mesure technique ou un décret d'application, mais plutôt comme un cadre déterminant pour garantir une représentation démocratique équitable des citoyennes et citoyens au sein des institutions élues, et assurer l'égalité représentative et la justice électorale.

Il a également mis l'accent sur la nécessité que ce découpage ouvre la voie aux candidatures des femmes, des jeunes et des compétences issues des MRE en vue d'être à la tête des listes locales et régionales.

A cet égard, le Groupe parlementaire de l'USFP a proposé une approche reposant sur les principes à même de corriger les déséquilibres du découpage actuel pour garantir une représentativité équilibrée et l'efficacité souhaitée; élire les membres de la Chambre des représentants au scrutin de liste, à travers des circonscriptions locales, celles réservées aux femmes, et une circonscription spécifique pour les Marocains établis à l'étranger ; se baser sur le critère du nombre d'habitants, selon les résultats du recensement général de 2024, pour répartir les circonscriptions locales et celles destinées aux femmes ; tenir compte de la dimension territoriale dans les circonscriptions à large étendue géographique ; et respecter les normes internationales en matière d'équilibre démographique et de justice représentative.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également appelé au redécoupage des circonscriptions régionales afin qu'elles soient exclusivement réservées aux femmes, et ce en vue de leur offrir de véritables conditions préférentielles pour accéder aux fonctions électives, conformément à l'article 19 de la Constitution stipulant que l'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à l'article 30 qui vise à renforcer l'égalité des chances entre les femmes et les hommes pour accéder aux fonctions électives.

Pour ce faire, le Groupe socialiste a proposé de porter le nombre de circonscriptions au niveau des régions de 12 à 22, et d'attribuer entre 4 et 7 sièges à chacune, ce qui permettrait d'atteindre un total de 132 sièges réservés aux femmes, soit un tiers, dans la perspective de parvenir à la parité que stipule la Constitution, tout en tenant compte de la densité de la population et de la superficie géographique de chaque région.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.