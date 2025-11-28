Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a souligné dans les amendements qu'il a présentés concernant le projet de loi électorale que le découpage électoral ne doit pas être considéré comme une simple mesure technique ou un décret d'application, mais plutôt comme un cadre déterminant pour garantir une représentation démocratique équitable des citoyennes et citoyens au sein des institutions élues, et assurer l'égalité représentative et la justice électorale.

Il a également mis l'accent sur la nécessité que ce découpage ouvre la voie aux candidatures des femmes, des jeunes et des compétences issues des MRE en vue d'être à la tête des listes locales et régionales.

A cet égard, le Groupe parlementaire de l'USFP a proposé une approche reposant sur les principes à même de corriger les déséquilibres du découpage actuel pour garantir une représentativité équilibrée et l'efficacité souhaitée; élire les membres de la Chambre des représentants au scrutin de liste, à travers des circonscriptions locales, celles réservées aux femmes, et une circonscription spécifique pour les Marocains établis à l'étranger ; se baser sur le critère du nombre d'habitants, selon les résultats du recensement général de 2024, pour répartir les circonscriptions locales et celles destinées aux femmes ; tenir compte de la dimension territoriale dans les circonscriptions à large étendue géographique ; et respecter les normes internationales en matière d'équilibre démographique et de justice représentative.

Il a également appelé au redécoupage des circonscriptions régionales afin qu'elles soient exclusivement réservées aux femmes, et ce en vue de leur offrir de véritables conditions préférentielles pour accéder aux fonctions électives, conformément à l'article 19 de la Constitution stipulant que l'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à l'article 30 qui vise à renforcer l'égalité des chances entre les femmes et les hommes pour accéder aux fonctions électives.

Pour ce faire, le Groupe socialiste a proposé de porter le nombre de circonscriptions au niveau des régions de 12 à 22, et d'attribuer entre 4 et 7 sièges à chacune, ce qui permettrait d'atteindre un total de 132 sièges réservés aux femmes, soit un tiers, dans la perspective de parvenir à la parité que stipule la Constitution, tout en tenant compte de la densité de la population et de la superficie géographique de chaque région.