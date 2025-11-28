Afrique: MEDays - Des experts africains saluent la dynamique de développement soutenu au Sahara marocain

Des experts africains ont salué, jeudi à Tanger, les mutations profondes qu'a connues la région du Sahara marocain ces cinquante dernières années, à la faveur d'une dynamique de développement soutenu.

Lors d'un panel sous le thème "Cinquante ans après la Marche Verte: Le Sahara marocain, de la souveraineté au développement et à la croissance", organisé dans le cadre de la 17e édition du Forum international MEDays, les intervenants ont mis en lumière l'approche multidimensionnelle adoptée par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi.

Les panélistes ont estimé que le nouveau modèle de développement des provinces du Sud a favorisé l'émergence d'infrastructures modernes, de zones industrielles et de projets structurants dans plusieurs domaines, notamment les énergies renouvelables.

Les provinces du Sud du Royaume, ont-ils pécisé, se sont progressivement affirmées comme des hubs régionaux dynamiques, soutenus par de nouveaux corridors logistiques et des institutions académiques renforçant la connexion entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne.

A cet égard, l'ancien ministre des Affaires étrangères des Comores, Fahmi Saïd Ibrahim El Maceli, a indiqué, dans une déclaration à la presse en marge du panel, que grâce à la Vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, les provinces du Sud sont devenues aujourd'hui parmi les régions les plus performantes du Royaume sur le plan économique.

Il a, par ailleurs, relevé que la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre dernier, a consacré la prééminence du Plan marocain d'autonomie, affirmant que cette résolution a démontré la pertinence de l'approche marocaine pour la défense de son intégrité territoriale.

De son côté, Francis Kasaila, député et ancien ministre des Affaires étrangères du Malawi, s'est félicité de l'essor remarquable enregistré dans les provinces du Sud, rappelant que plus de 7 milliards de dollars ont été mobilisés pour le développement des infrastructures, de l'industrie et des énergies renouvelables.

"L'Afrique peut apprendre de la diplomatie politique et économique du Maroc", a-t-il insisté, ajoutant que la résolution du Conseil de sécurité constitue un message à l'ensemble du continent pour réaffirmer son unité et son indivisibilité.

Pour sa part, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Liberia, Gbehzohngar Milton Findley, a déclaré que la résolution onusienne consacrant la souveraineté du Maroc sur son Sahara représente "une victoire" non seulement pour le Royaume, mais aussi pour toute l'Afrique.

Il a mis en avant la transformation exceptionnelle que connaissent les provinces du Sud, tout en soulignant la portée stratégique de cette région qui relie le Maroc à l'Afrique, l'Afrique à l'Europe, et même les Amériques au continent africain.

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative de l'Institut Amadeus, le Forum MEDays est l'un des principaux rendez-vous du continent africain, réunissant chaque année chefs d'Etat, responsables politiques, experts et acteurs internationaux.

Cette édition du Forum, qui se tient sous le thème "Fractures et polarisation: réinventer l'équation globale", propose une cinquantaine de sessions couvrant un large éventail de thématiques géostratégiques majeures, avec un accent sur les enjeux, défis et opportunités auxquels l'Afrique et les pays du Sud sont confrontés.