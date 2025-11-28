Maroc: L'univers de l'artiste-peintre Najat Brahmi - Une ambiance Majorelle prononcée

Architecture des Médinas de villes marocaines millénaires notamment Fès, Rabat et Marrakech, parures et aspects vestimentaires amazighs... les oeuvres de l'artiste-peintre Najat Brahmi défilent sous nos yeux, des formats différents qui forment un tout cohérent et qui définissent bien son caractère et son style.

Cette plasticienne autodidacte qui vit et travaille à Harhoura, une petite station balnéaire et résidentielle située au sud de Rabat, nous révèle les richesses du patrimoine marocain notamment amazigh dans ses splendeurs mais aussi une ambiance Majorelle prononcée.

Sur ses vastes toiles, Najat crée des effets de surface par le mouvement du pinceau, prolongement de son corps. Et les lignes s'agencent selon une dynamique tout à fait personnelle. Bien qu'elle possède le sens de la matière picturale et du geste, elle marque son émotion attachée à la nature et la poésie de l'univers dans une vibration et un enchevêtrement énergique de larges touches colorées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'oeuvre de notre peintre est constituée en très grande majorité de toiles de grandes dimensions peintes à l'huile et recouvertes de croquis et esquisses de petits formats. Le temps intérieur ou l'émotion créatrice, et le temps extérieur ou la matérialisation de cette émotion dans l'oeuvre de Najat est rendu simultané par sa matière fluide légère et transparente.

Peinture à l'huile, couteau, pinceaux, seringues, Najat jongle avec les différentes techniques mises à sa disposition pour peindre les réalités quotidiennes à sa façon qui ne démentira plus. Du décor ou du sujet, pas de frontière. Tout élément s'imbrique dans l'autre, en une force d'engrenages parfaitement huilés. Pointes de figuration et touches de symbolisme constellent l'oeuvre hors du champ commun.

Nous sommes ici dans le domaine de l'ornement revisité sans tabou. L'apparente sobriété que notre peintre déploie dans la distribution des éléments rend ses oeuvres très attractives. Celle-ci pourrait être comprise comme une rationalisation de l'espace.

Et comme tout artiste-peintre figuratif digne de ce nom, Najat favorise davantage les matières picturales. C'est l'essence même de l'oeuvre de cette artiste inspirée qui s'attache à rendre l'étrangeté du quotidien à travers les natures mortes qui se traduisent par le trait, la touche et la couleur.

Sa sensibilité aiguë à l'atmosphère, la sûreté de la composition, le contrôle exceptionnel de la palette, caractérisée par une tonalité sourde et contrebalancée par les couleurs notamment le rouge brique, le jaune et le bleu Majorelle, sont tout simplement magnifiques.

Aujourd'hui, il y a une rupture temporaire qui s'estompe avec une série de travaux récents qui placent l'abstraction au centre de la création et célèbrent la nature humaine dans ce qu'elle peut offrir de plus flamboyant, mais aussi - et ce n'est pas le moindre des paradoxes- de plus doux.

Qu'on le veuille ou non, bien qu'elle soit toujours dans la recherche et l'expérimentation, Najat reste fidèle à son vocabulaire formel et chromatique, en dépit et au-delà de la finalité qu'elle lui assigne. C'est dire qu'admirer ses oeuvres, c'est aussi rencontrer la sincérité et une certaine conviction qui ne nous laissent pas insensibles.

Comme tant d'autres artistes à travers le monde, Najat a cette envie d'accomplir son destin jusqu'au bout. Elle cultive son jardin des merveilles avec la même frénésie. Elle nous fait ainsi voyager à travers ses oeuvres presque sans mot dire, pour nous faire découvrir le monde tel qu'elle le ressent, goutte, pense, voit et perçoit. C'est un art qui vise à produire un agrément instantané chez son récepteur, dans ce cas, à travers des langages picturaux immédiats, récréatifs.