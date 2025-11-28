Maroc: 'Extasia' de Yassine Ahajjam présentée au Festival 'Nuits d'Orient' de Dijon

La pièce de théâtre "Extasia", mise en scène par l'artiste marocain Yassine Ahajjam, a été présentée, mercredi soir, au Festival "Nuits d'Orient et d'ailleurs" de Dijon, un évènement tourné vers le métissage et le dialogue interculturels.

Cette représentation théâtrale s'est déroulée dans la salle "Le Cèdre" en présence du consul général du Maroc à Dijon, Souhail Bouslikhane, du maire de Chenôve, Thierry Falconnet, de personnalités françaises de divers horizons et de plusieurs membres de la communauté marocaine.

A cette occasion, M. Falconnet s'est dit heureux d'assister "à une performance théâtrale exceptionnelle mêlant textes poétiques et philosophiques, mapping et musique".

Le spectacle, a-t-il dit, a été l'occasion de réfléchir à la condition des femmes et à leur place dans la société, devant un public réceptif, reflétant la diversité de la population "de notre ville mosaïque, terre d'accueil et de mélanges", tout en saluant la dynamique bilatérale franco-marocaine et les excellentes relations unissant les villes de Chefchaouen et Chenôve.

M. Ahajjam a, de son côté, relevé que le spectacle "Extasia", en tant que facette de la diplomatie culturelle, "contribue à faire connaître la place de choix qu'occupe la filière de création artistique et théâtrale au Maroc".

Cette oeuvre, produite en 2023 en coopération avec le théâtre national Mohammed V, a remporté un franc succès au Festival de théâtre de Baghdad (2024) et au Festival international de Jordanie 2025 où elle a reçu trois prix, a déclaré à la MAP l'acteur et metteur en scène marocain.

La représentation d'"Extasia", par la troupe de la "Fondation Ard Chaouen des cultures", a été suivie d'un débat interactif centré sur l'expérience théâtrale marocaine et la dynamique d'échange culturel entre le Royaume et l'Hexagone.

Inspirée de la figure de Lilith, cette pièce de théâtre explore la condition féminine à travers une esthétique audacieuse qui plonge dans un univers où se confondent réel et imaginaire, l'ambition étant d'inviter le public à découvrir une expérience artistique à la fois singulière et universelle.

Placée sous le signe du dialogue des cultures, l'édition 2025 du Festival de Dijon (14-28 novembre) propose 145 rendez-vous culturels, expositions, concerts, conférences, pièces de théâtre et projections de films, dans 46 lieux d'accueil répartis sur l'agglomération.

Pas moins de 80 partenaires sont mobilisés pour faire vivre cet événement, reflet d'une volonté partagée de favoriser la rencontre entre les cultures de l'Orient et de l'Occident. A travers les arts visuels, la gastronomie ou le théâtre, cet évènement illustre plus que jamais la vitalité des échanges entre les deux rives de la Méditerranée et la place important qu'occupe le Maroc dans la région.