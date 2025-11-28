Maroc: Vernissage de l'exposition 'Génération Tétouan - Visions nouvelles, regards pluriels'

La cérémonie de vernissage de l'exposition collective "Génération Tétouan: Visions nouvelles, regards pluriels" a été organisée, jeudi à Rabat, offrant au public un ensemble de démarches créatives contemporaines.

Organisé par le Musée de Bank Al-Maghrib, en partenariat avec l'Institut national des beaux-arts de Tétouan (INBA), cet événement qui se poursuit jusqu'au 1er février 2026, met en lumière les oeuvres d'une nouvelle génération d'artistes diplômés de l'Institut entre 2015 et 2025, ayant marqué la scène artistique nationale par des approches innovantes et des perspectives diversifiées.

Dans une allocution lue en son nom, le directeur du Musée de Bank Al-Maghrib, Rochdi Bernoussi, a souligné que cette exposition constitue une occasion privilégiée de célébrer la création nationale et une nouvelle génération de diplômés de l'INBA de Tétouan.

Mettant en avant l'engagement du Musée à soutenir l'innovation artistique des jeunes et à accompagner les nouvelles expériences, M. Bernoussi a indiqué que cette manifestation traduit la volonté de son institution de mettre en lumière des créateurs prometteurs contribuant, par leur audace et leur vision innovante, à façonner le paysage artistique marocain de demain.

De son côté, le directeur de l'INBA, Mehdi Zouak, a indiqué que l'Institut présente, aux côtés du Musée, une nouvelle génération d'artistes plasticiens qui se distinguent par leur audace, leur liberté créative, et leur capacité à s'imposer dans la scène artistique contemporaine.

L'Institut ne cesse d'accompagner les talents émergents, en leur offrant une place privilégiée au sein de la scène artistique, tant au Maroc qu'à l'étranger, a-t-il affirmé, estimant que les oeuvres exposées constituent un exemple significatif d'une dynamique artistique montante et diversifiée, portée par des artistes ouverts sur les différentes formes d'expression, en quête permanente de nouveaux horizons et d'une authenticité artistique reflétant leur sens créatif.

Les oeuvres exposées -peintures, sculptures, vidéos et conceptions- témoignent de la richesse des expériences artistiques présentées et de la profondeur de la vision artistique.

Ainsi, Rahma Lhoussig s'inspire des univers du rêve et de la mémoire pour tisser des récits empreints de poésie et de nostalgie, tandis qu'Imane Laâribi revisite les esthétiques des années 60 pour interroger les mutations de la société de consommation, conformément à l'orientation qu'elle développe dans ses travaux présentés dans le catalogue.

L'artiste Nafie Ben Krich propose une oeuvre satirique centrée sur une "poule" symbolique qui critique la perte de repères éthiques. Khadija El Abyad, quant à elle, explore, à travers la thématique du cheveu, des questions liées à la féminité, à la mémoire et à la résistance.

Le sculpteur Mohamed Noujmi transforme des matériaux usés et des rebuts industriels en sculptures conceptuelles, tandis que Moad El Bissaoui élabore un espace conceptuel inspiré du jeu d'échecs pour réfléchir aux relations de pouvoir. Omayma El Guerssifi, pour sa part, transpose les éléments géologiques dans des formes organiques.

L'artiste Khadija Jayi poursuit son exploration des matériaux et techniques industrielles pour concevoir des installations dynamiques, alors que Kamal Saki travaille la trace du temps à travers l'oxydation et la monochromie.

De son côté, Mouhcine Rahaoui donne voix aux mineurs de Jerada, tandis que Sofyane Hajoubi mobilise les technologies immersives pour créer des expériences mêlant réalité et virtualité.

L'exposition "Génération Tétouan: Visions nouvelles, regards pluriels", qui réunit les oeuvres de onze jeunes artistes diplômés de l'INBA de Tétouan au cours des dix dernières années, est ouverte gratuitement au public de mardi à dimanche.