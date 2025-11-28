Maroc: Gérone - Présentation des opportunités d'investissement au pays

Les atouts du Maroc et les importantes opportunités d'investissement qu'il offre dans divers secteurs ont été présentés mercredi à Gérone, dans le nord-est de l'Espagne, lors d'une journée économique sous le thème "Maroc et Gérone : défis et opportunités d'investissement - Horizon 2030".

Cette rencontre, qui a réuni des acteurs économiques publics et privés du Maroc et d'Espagne, a permis à la délégation marocaine de mettre en avant les réformes engagées par le Royaume, les filières à fort potentiel, ainsi que les projets concrets susceptibles de donner lieu à des partenariats mutuellement bénéfiques.

Organisée par le consulat général du Royaume du Maroc à Gérone, en coopération avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et le Centre régional d'investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI), cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer l'attractivité du Royaume en matière d'investissements étrangers, en valorisant ses atouts économiques, sa stabilité politique et son engagement en faveur d'un développement durable, rapporte la MAP.

Les représentants de l'AMDIE ont insisté sur l'attractivité économique du Maroc en tant que terre d'investissement, en mettant en relief son potentiel économique, sa main-d'oeuvre qualifiée et son environnement favorable aux affaires.

Ils ont également évoqué d'autres facteurs structurants, dont des infrastructures de classe mondiale, une population jeune et bien formée, ainsi que l'appui institutionnel en matière d'avantages fiscaux et de facilitation administrative pour les entreprises désirant investir dans le Royaume.

Le représentant du CRI a pour sa part exposé les principales opportunités d'investissement dans la région du Nord, les incitations disponibles aux niveaux national et régional, ainsi que les facilités particulières offertes aux entrepreneurs catalans, notamment dans le cadre de la nouvelle Charte de l'investissement.

Cette journée économique a constitué une plateforme de dialogue permettant d'approfondir les liens économiques et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs clés tels que l'industrie, l'automobile, les énergies renouvelables et le tourisme, dans l'objectif de renforcer la compétitivité marocaine, de créer de l'emploi et de bâtir des synergies profitables aux deux pays.