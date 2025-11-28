Maroc: Tourisme - Le pays domine les classements des destinations incontournables

Le Maroc confirme, une fois de plus, son statut de destination incontournable, en figurant parmi les meilleures destinations touristiques dans la plupart des listes et classements internationaux pour 2025-2026, annonce le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

Le Maroc occupe actuellement la 13ème place dans le classement mondial de l'ONU Tourisme des meilleures destinations en termes de croissance au niveau international, fait savoir le ministère dans un communiqué, précisant que dans ce même classement, le Maroc est 1er au niveau des régions Afrique et Moyen-Orient. A cela s'ajoute une distinction majeure annoncée récemment : le Maroc a été élu "Destination of the Year" aux Travel Awards 2025 à Bruxelles.

Cette dynamique témoigne d'une destination complète dans son offre, présente dans les imaginaires des voyageurs comme dans les radars des experts, et plus attractive que jamais sur la scène touristique internationale.

Les listes internationales dessinent une carte vibrante du Maroc. En octobre et novembre 2025, Marrakech rayonne dans la plupart des listes mondiales, des destinations d'hiver aux tendances 2026, notamment en se classant 3ème dans "The 7 Best Winter Sun Holiday Destinations" du journal britanique The Independent, rapporte la MAP.

Fès, capitale culturelle et musée vivant, se distingue dans plusieurs classements africains et internationaux, dont "The Top Must-See Destinations for 2026" de Travel and Tour World où elle figure en 6ème position.

Volubilis, joyau archéologique, se hisse parmi les vestiges romains les plus emblématiques au monde, classée 19ème dans le classement "50 Greatest Relics of the Roman Empire" du journal The Telegraph.

Rabat confirme, elle aussi, son statut de grande destination mondiale, mise en avant dans la liste "Best Places in the World to Travel to in 2026" de National Geographic.

De son côté, Taghazout illustre parfaitement pourquoi le Maroc est une référence mondiale du surf, classée 2ème parmi "The 6 Best Places to Surf in November" du magazine Surfer.