Maroc: Climat des affaires - Le Souss-Massa mise sur l'attractivité des investissements

28 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Améliorer le climat des affaires et favoriser un environnement propice à l'investissement et à la création d'emplois ont été les maîtres mots d'une réunion tenue mercredi à Agadir.

Cette rencontre baptisée « assises de l'attractivité régionale» a été l'occasion de rappeler les avancées accomplies ainsi que les chantiers prioritaires pour aller de l'aller, rapporte la MAP. L'opportunité aussi de réaffirmer l'engagement des différents acteurs publics et privés à renforcer l'environnement des affaires et de consolider la position du Souss-Massa comme pôle d'investissement stratégique au niveau national.

Le conclave a réuni des responsables de l'administration territoriale au niveau des préfectures et provinces de la région, le président du Conseil régional Souss-Massa, les représentants des chambres de commerce et des organisations professionnelles, divers services décentralisés, ainsi que des universitaires et experts.

Selon la directrice du Centre régional d'investissement, Kenya Gassib, ces assises offrent l'occasion d'étudier et évaluer la perception des investisseurs sur l'attractivité régionale avec l'objectif «d'identifier nos forces et nos faiblesses afin de pouvoir se positionner par rapport aux autres régions et mettre en place toutes les actions nécessaires en vue d'améliorer le climat des affaires et proposer la meilleure offre possible aux investisseurs ».

Les débats constituent, indique-t-on, une étape clé sur la voie de la mise en place d'un baromètre de l'attractivité de la région, un outil essentiel pour évaluer la performance territoriale et orienter les politiques de développement économique régional.

