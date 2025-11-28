A l'heure où le numérique ouvre des portes extraordinaires pour les investisseurs désireux de participer à l'essor de la République Démocratique du Congo, des individus malveillants tentent de semer le trouble.

Des faux comptes, se faisant passer pour l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), fleurissent sur les réseaux sociaux, faisant miroiter de fausses promesses et menaçant la sécurité des projets d'investissement. Face à ce danger bien réel, l'ANAPI tire la sonnette d'alarme et lance un appel vibrant à la vigilance.

Il s'agit de protéger une image de marque, mais également, de protéger les porteurs de projets et les partenaires économiques. L'agence spécifie des clés simples et concrètes pour ne pas tomber dans le piège : un badge de vérification, un nombre d'abonnés significatif, des publications cohérentes. Autant de boucliers pour garantir que le rêve d'investir en RDC ne se transforme pas en cauchemar numérique.