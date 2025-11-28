C'est une voix forte, celle de la République Démocratique du Congo, qui a résonné le mercredi 26 novembre 2025 dans l'enceinte du Comité exécutif du Forum parlementaire de la SADC. Portée par le Président de l'Assemblée Nationale, Aimé Boji Sangara, cette voix était celle de tout un peuple meurtri, aspirant désespérément à une paix qui lui échappe depuis trop longtemps.

A Durban, le Speaker de la chambre basse du Parlement est allé rétablir la vérité, corriger la narrative et rappeler au monde l'engagement sans faille de la RDC pour mettre fin au cycle infernal de la violence dans sa partie orientale.

Dans son intervention, Aimé Boji Sangara a apporté une clarification précise concernant le rapport soumis aux parlementaires de la SADC. Un paragraphe, le 6.6.1.1, suggérait une lecture erronée et dangereuse de la crise, mettant sur un pied d'égalité les rebelles du M23 et les forces négatives des FDLR comme co-déstabilisateurs du Rwanda et de la RDC.

Face à cette simplification qui dédouane l'agresseur, la réponse du Président de l'Assemblée nationale a été cinglante de vérité. Avec le calme des hommes d'Etat mais la fermeté que la situation exige, il a déconstruit le mythe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il n'y a eu aucune incursion ni action armée des FDLR sur le sol rwandais depuis plusieurs décennies », a-t-il martelé devant ses pairs, rappelant que ces miliciens, bien qu'étant une force négative à éradiquer, opèrent exclusivement en RDC et contre ses intérêts.

Ensuite, il a prononcé les mots que beaucoup pensent mais que la diplomatie peine parfois à formuler : « les FDLR ne sont qu'un prétexte, une excuse usée jusqu'à la corde pour justifier des agressions répétées contre la RDC ». Quant au M23, il a été qualifié sans ambages de « véritable cheval de Troie », une force supplétive agissant pour le compte d'intérêts étrangers sur le sol congolais.

En demandant que les documents officiels de la SADC reflètent cette réalité factuelle, Aimé Boji lutte contre la désinformation qui a trop longtemps paralysé l'action internationale.

Un engagement diplomatique sur tous les fronts

Loin de se contenter de dénoncer, le Speaker congolais a rappelé que la RDC est une actrice de la paix. Son intervention a permis de remettre en perspective les multiples initiatives diplomatiques dans lesquelles le pays est engagé corps et âme. L'accord de Washington du 27 juin 2025 n'est pas un événement isolé, mais le prolongement logique des processus de Nairobi et de Luanda, ce dernier étant porté par l'implication personnelle et saluée du Président angolais João Lourenço.

Plus récemment encore, les pourparlers de Doha ont abouti, le 15 novembre, à un Accord-Cadre avec le M23. Une première étape cruciale, un jalon posé sur le chemin escarpé menant à un accord global pour la paix, la stabilité et, surtout, la restauration pleine et entière de l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo.

Le cri du coeur pour les victimes

Au-delà des joutes diplomatiques, le Président Boji a rappelé la tragédie humaine qui se joue chaque jour à l'Est. Il a évoqué avec gravité les violations graves des droits humains qui continuent d'être perpétrées dans les zones occupées par les forces armées rwandaises et leurs alliés du M23. Ce rappel humanise la crise, la sortant des cartes d'état-major pour la ramener à ce qu'elle est vraiment : le calvaire de millions de Congolaises et de Congolais.

L'intervention d'Aimé Boji Sangara à Durban incarne parfaitement la nouvelle dynamique insufflée au Parlement congolais pour la réactivation de la diplomatie parlementaire. L'Assemblée Nationale, par la voix de son Président, devient un acteur à part entière, un porte-voix puissant et légitime pour appuyer la vision et le combat sans relâche du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.