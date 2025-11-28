Congo-Kinshasa: Visite officielle de tous les enjeux à Belgrade, Tshisekedi-Aleksandar - Tête-à-tête confirmée aujourd'hui !

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Belgrade, en Serbie, depuis hier, jeudi 27 novembre 2025, à l'invitation de son homologue serbe, Aleksandar Vučić, pour une visite d'Etat de trois jours. Le Président de la République est accompagné de la Distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi.

À son arrivée, le couple présidentiel a été accueilli par M. Ivica Dacic, vice-Premier ministre et ministre serbe de l'Intérieur ainsi qu'une délégation des officiels congolais.

Cette visite s'inscrit dans le prolongement de la rencontre que le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait eu avec le Président Aleksandar Vučić lors de la 79ème session de l'Assemblée Générale des Nations unies, à New-York, en septembre 2024, au cours de laquelle les deux hautes personnalités avaient réaffirmé leur engagement à approfondir les relations d'amitié et de coopération qui lient leurs pays sur des questions d'intérêt commun.

À l'issue de ce déplacement, une série des protocoles d'accord sera signée dans divers domaines, tels que l'éducation, l'agriculture, les sports, les mines ainsi que la coopération en matière de lutte contre la criminalité et le blanchiment des capitaux.

Un entretien en tête-à-tête est prévu ce vendredi 28 novembre, au Palais de Serbie, entre les deux chefs d'Etat avant la tenue d'une séance de travail élargie à leurs délégations respectives. Le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'entretiendra également avec les responsables du parlement serbe afin de sceller les relations historiques qui unissent les deux peuples depuis l'époque du Mouvement des Non-Alignés.