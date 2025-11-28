Congo-Kinshasa: Au pays - Dialogue renforcé entre l'Assemblée provinciale et l'Exécutif autour des finances, du contrôle parlementaire et de la gestion politique

Le Kongo Central a renoué, ce mercredi 26 novembre 2025, avec un climat de dialogue et de concertation institutionnelle. Dans la salle de banquet de la résidence officielle du Gouverneur à Matadi, s'est tenue une importante réunion interinstitutionnelle réunissant le Gouverneur Grâce Bilolo, son vice-gouverneur, le ministre provincial des Relations avec le Parlement excellence Jean Malongo, ainsi que le Bureau de l'Assemblée provinciale conduit par son président Victor Nsuami.

Cette deuxième rencontre interinstitutionnelle intervient dans un contexte marqué par de nombreuses spéculations sur l'existence d'une crise politique au sommet des institutions provinciales.

Pourtant, les échanges de ce mercredi ont permis de dissiper ces perceptions.

Selon Billy Ntunga, rapporteur de l'Assemblée, les discussions ont démontré que la province ne traverse aucune crise politique réelle :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le Gouverneur a clairement exprimé sa volonté de collaborer avec le Bureau actuel, et nous avons réaffirmé la nôtre. Les rumeurs amplifient des tensions qui ne correspondent pas à la réalité », a-t-il déclaré.

La question des appuis budgétaires, suspendus depuis plusieurs mois, a occupé une place importante dans les échanges.

Le Bureau de l'Assemblée a rappelé les difficultés causées par cette absence de financement, tandis que l'Exécutif provincial a donné des explications sur les contraintes rencontrées. Les deux parties ont convenu de travailler à un rétablissement progressif et stable du soutien financier, indispensable au fonctionnement de l'institution législative.

Moratoire sur motions et pétitions : une mesure d'apaisement

Autre sujet crucial : la suspension temporaire des motions et pétitions.

Cette mesure, proposée sous forme de moratoire, vise à apaiser les tensions internes, éviter les blocages et faciliter un cadre de travail serein entre les institutions.

Bien que sensible, cette décision s'inscrit dans une logique de stabilisation institutionnelle et de cohésion politique.

Contrôle parlementaire : un outil de gouvernance rappelé

Le Bureau de l'Assemblée a insisté sur le caractère constitutionnel du contrôle parlementaire, rappelant qu'il s'agit d'un mécanisme normal de suivi de l'action gouvernementale, et non d'un instrument de confrontation.

La question de la commission d'enquête en cours a été abordée, avec la volonté affirmée de garantir un contrôle responsable et équilibré.

Les grands projets structurants de la province ont été évoqués, mais faute de temps, ce point a été reporté à une prochaine rencontre. Les deux parties souhaitent aborder cette matière avec plus de profondeur et de clarté.

En définitive, cette réunion interinstitutionnelle marque un retour à la cohésion, au dialogue et à la responsabilité partagée.

En réaffirmant leur volonté commune de travailler ensemble, le Gouverneur Bilolo et le Bureau de l'Assemblée provinciale posent les bases d'une gouvernance apaisée et orientée vers les priorités de développement du Kongo Central.