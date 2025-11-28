Afrique: SALTIS 2025 - Le Sénégal trace sa voie vers une souveraineté technologique inclusive

Dakar s’est donné rendez-vous ces 25 et 26 novembre 2025 au Musée des Civilisations Noires pour accueillir la quatrième édition du Salon International des Algorithmes, des Sciences et Technologies de l’Innovation du Sénégal (SALTIS 2025).

Le SALTIS est devenu un rendez-vous incontournable dans le panorama africain de l’intelligence artificielle (IA) et de l’innovation, et rassemble chercheurs, ingénieurs, décideurs publics, entrepreneurs, étudiants et société civile.

Une vocation claire : l’IA au service du développement africain

Depuis sa création, SALTIS affirme une double ambition : encourager l’innovation technologique au Sénégal et en Afrique, tout en garantissant que l’intelligence artificielle s’adapte à nos réalités locales.

Le salon vise à faire de l’IA un levier de développement concret dans des secteurs clés comme l’agriculture, la santé, l’éducation, l’énergie, le tourisme ou encore la culture.

À travers SALTIS, l’objectif affiché est d’accompagner la transformation numérique du Sénégal, en construisant un écosystème d’innovation local, solidaire, compétitif et orienté vers l’avenir.

Une édition 2025 ambitieuse et inclusive

L’édition 2025 se distingue par son ambition renouvelée. Plus de 200 experts internationaux venant d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique sont venus pour débattre, échanger et bâtir des solutions concrètes.

En outre, cet événement a été l'occasion de présenter le ''LIVRE BLANC'' qui explore l'intelligence artificielle et ses applications multisectorielles rédigé par des experts reconnus et présenté par le professeur Moussa Lo, Professeur titulaire en informatique, ancien Recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et membre titulaire de l'Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal.

Le programme de cette année est riche : keynotes, panels de haut niveau, ateliers, masterclass. Parmi les thèmes abordés : le « New Deal technologique », l’IA verte, la souveraineté numérique, la cybersécurité, l’inclusion par les données, l’éducation inclusive, la santé publique, et le financement de l’innovation. Un temps fort récurrent du salon est le concours PAS Challenge (Problématique – Algorithme – Solutions) qui, cette année propose des défis d’envergure : gestion intelligente d’événements mondiaux, tourisme augmenté notamment en lien avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Par ailleurs, cette édition 2025 marque également un nouvel engagement : le lancement de CANAL’IA, une caravane nationale destinée à diffuser l’IA dans toutes les régions du Sénégal: lycées, centres de formation, administrations dès janvier 2026. Une initiative qui illustre la volonté d’ancrer la souveraineté technologique au niveau local.

Paroles d’acteurs : Un projet de souveraineté et de responsabilité

Pour Ndiaye Dia, fondateur de l’Institut des Algorithmes du Sénégal (IAS) et pilier historique de SALTIS, l’événement est « une plateforme majeure de réflexion et d’action pour tracer ensemble les contours de la souveraineté numérique, scientifique et technologique du continent ».

Quant à Wedji Kane, coordinatrice générale du SALTIS 2025, elle insiste sur la dimension humaine et locale de ces technologies : « L’IA ne doit pas être un simple produit importé : elle doit dialoguer avec les réalités africaines et s’intégrer à nos propres trajectoires intellectuelles ».

SALTIS illustre une ambition claire, celle de faire du Sénégal un hub technologique africain, capable de proposer ses propres innovations, de répondre aux besoins locaux et de jouer un rôle stratégique sur le plan continental.

Pour le Sénégal, c’est un pari audacieux impliquant de faire de l’innovation un pilier national, de donner aux jeunes les outils pour inventer demain, et de bâtir un avenir à hauteur de ses ambitions.