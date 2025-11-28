Le Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, en collaboration avec la Fédération Sénégalaise des Associations des Personnes Handicapées (FSAPH), a tenu mardi un point de presse à la Maison de la Presse pour annoncer le lancement de la Semaine nationale des personnes handicapées, prévue du 3 au 10 décembre. Cette rencontre a permis de dévoiler le programme officiel et de dresser un bilan des actions menées par l'État pour renforcer l'inclusion, la protection sociale et l'amélioration du cadre législatif en faveur des personnes handicapées.

Représentant la ministre Maïmouna Diéye, le Directeur de la Promotion et de la Protection des Personnes Handicapées, Mamadou Lamine Faty, a rappelé les objectifs de cette semaine dédiée. Il s'agit notamment de mettre en valeur les compétences des personnes handicapées, d'évaluer les progrès accomplis et d'identifier les défis persistants pour une meilleure prise en charge.

De son côté, le président de la FSAPH, Moussa Thiaré, a souligné trois priorités essentielles : la mise en place d'un conseil interministériel pour une évaluation globale du handicap, l'application effective de la loi d'orientation sociale assortie de la création d'une Haute Autorité dédiée, et le renforcement du Fonds d'appui destiné aux personnes handicapées. Il a appelé à une mobilisation générale pour garantir le succès de cette semaine nationale.

Le Médecin-Colonel Dr Seydina Ousmane Ba, Directeur du Centre National d'Appareillage Orthopédique (CNAO), a pour sa part rappelé les efforts entrepris pour améliorer l'accès aux équipements d'appareillage. Il a évoqué la distribution de fauteuils roulants et le développement des services de réadaptation visant à faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap.

Enfin, la représentante du Directeur général de la Couverture Sanitaire Universelle a annoncé la signature prochaine d'une convention avec la Direction générale de l'Action sociale, afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de santé des personnes handicapées.

La cérémonie officielle de lancement de la Semaine nationale et de la Journée internationale des personnes handicapées se tiendra le 3 décembre au Monument de la Renaissance.