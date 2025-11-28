Togo: La Chine en première ligne du partenariat économique

À la veille de l'ouverture de la 20e Foire internationale de Lomé (FIL), une délégation d'hommes d'affaires chinois a été reçue jeudi par Kossi Tenou, le ministre délégué chargé au commerce et au contrôle de la qualité.

Ce dernier quittera ses fonctions vendredi pour rejoindre Abidjan où il vient d'être nommé président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA).

La rencontre s'est déroulée en présence de Wang Min, ambassadrice de Chine au Togo.

La délégation visitera la Foire et des sites industriels comme la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA).

La FIL ouvre ses portes le 28 novembre.