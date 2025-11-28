Togo: Mère-enfant, un engagement renforcé

28 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La santé maternelle et infantile, essentielle pour réduire la mortalité et assurer le bien-être des générations futures, demeure au cœur des priorités nationales, rappelle Togo Matin dans son édition de vendredi.

Un domaine stratégique, directement lié à l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

Le journal souligne que les autorités togolaises poursuivent un appui constant en la matière. Multiplication des hôpitaux mère-enfant, élargissement des programmes de vaccination, renforcement de la couverture sociale : plusieurs leviers sont actionnés pour améliorer l'accès aux soins et la prise en charge des femmes et des enfants.

Selon Togo Matin, ces efforts traduisent une volonté politique affirmée de bâtir un système de santé plus inclusif et plus efficace, capable de mieux protéger les populations les plus vulnérables.

