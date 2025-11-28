Ethiopie: Le président Taye souligne la nécessité de mettre en oeuvre des constitutions solides qui protègent les droits des populations en Afrique

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a souligné aujourd'hui l'importance de mettre en place des constitutions solides qui responsabilisent les dirigeants et protègent les droits des citoyens en Afrique.

S'exprimant lors du 4e Symposium international de la Conférence des juridictions constitutionnelles d'Afrique (CCJA) à Addis-Abeba, le président a souligné la nécessité cruciale d'établir et de maintenir des cadres constitutionnels solides qui vont au-delà de la simple promulgation de lois à travers l'Afrique.

Le constitutionnalisme implique fondamentalement de consacrer l'État de droit, d'établir la responsabilité et de garantir le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens, a-t-il noté, soulignant que la légitimité de tout gouvernement découle directement du consentement du peuple et que les constitutions jouent un rôle essentiel dans la délimitation de la répartition des pouvoirs et la clarification de la manière dont l'autorité de l'État doit être exercée efficacement.

« La légitimité qui nécessite la volonté et le désir du peuple est la condition sine qua non de la constitution et le fondement de la construction de l'État », a ajouté le président.

S'appuyant sur sa vaste expérience au sein de la commission chargée de rédiger la Constitution éthiopienne, il a évoqué la quête historique de l'Éthiopie en matière de développement constitutionnel.

Notant que le cadre constitutionnel actuel est conçu pour gérer la diversité de la nation tout en préservant un sentiment d'unité dans le respect de l'État de droit, le président Taye a fermement condamné la montée inquiétante des changements anticonstitutionnels au sein du gouvernement.

Il a souligné que de telles actions constituent une atteinte directe aux principes établis de la gouvernance constitutionnelle et à l'acte fondateur de l'Union africaine.

Le président a appelé les nations africaines à maintenir une vision claire d'un continent uni et pacifique, affirmant que les constitutions doivent devenir l'âme même de la gouvernance et le pilier de l'unité entre les différents peuples.

« Ce n'est que lorsque les institutions seront ancrées dans la justice et que les dirigeants seront élus par les citoyens que nous pourrons véritablement atteindre les objectifs ambitieux de l'Agenda 2063 », a-t-il conclu.

Pour sa part, le représentant du président de la Commission de l'Union africaine, Ali Youssouf, a souligné le rôle essentiel que jouent les tribunaux indépendants dans la promotion de la stabilité et le renforcement de la confiance du public.

Selon le représentant, le respect des constitutions est essentiel à cet effort, car celles-ci fonctionnent comme des accords vivants qui incarnent les principes d'équité, de justice et de respect mutuel entre les citoyens et les institutions.

Le président de la CCJA, Luke Malaba, a appelé à faire confiance au potentiel de transformation positive de l'Afrique. « L'Afrique est en train d'opérer des changements positifs. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes », a-t-il affirmé avec conviction.

Le président a déclaré qu'il considérait ce symposium comme une occasion importante d'examiner si les gouvernements répondent véritablement aux besoins de leurs citoyens, plaidant en faveur d'une transformation des constitutions africaines impulsée par les peuples africains eux-mêmes.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui mettent l'accent sur la paix, l'unité et la prospérité du continent. Elle marque un moment charnière pour la collaboration entre les organisations constitutionnelles africaines, facilitant les discussions ouvertes et l'échange de connaissances, a déclaré M. Malaba.

Le président de la Cour suprême fédérale d'Éthiopie et chef du Conseil d'enquête constitutionnelle, Tewodros Mihret, a expliqué le lien essentiel entre le constitutionnalisme et la construction de l'État.

« En améliorant la gouvernance grâce au renforcement de l'État de droit et à la protection des droits de l'homme, nous pouvons accélérer les progrès de l'Afrique », a-t-il déclaré.

Le président de la Cour suprême a souligné le rôle essentiel des cours constitutionnelles dans l'interprétation des lois suprêmes, l'application des mandats constitutionnels et le maintien de la stabilité institutionnelle, même face aux défis sociaux.

Le symposium international sur le thème « Constitutionnalisme et construction de l'État en Afrique » se terminera le 30 novembre 2025.