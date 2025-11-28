Ethiopie: Le pays et l'Allemagne concluent des négociations de haut niveau à Berlin et signent un accord

Addis Ababa — L'Éthiopie et l'Allemagne ont conclu avec succès des négociations de haut niveau sur la coopération bilatérale au développement à Berlin, avec la signature d'un accord entre Reem Alabali Radovan, ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et Semereta Sewasew, ministre d'État éthiopien des Finances.

La signature de cet accord, en présence des dirigeants de la banque de développement KfW, confirme le soutien continu de l'Allemagne au programme de réforme et de développement de l'Éthiopie, selon un communiqué de presse du ministère des Finances.

Les négociations entre les deux parties ont souligné l'importance de l'engagement du secteur privé dans la transformation économique de l'Éthiopie, a-t-il ajouté.

Les entreprises allemandes ont manifesté un vif intérêt pour participer à des projets d'infrastructure stratégiques, notamment l'aéroport de Bishoftu.

En outre, les deux parties ont souligné l'importance des réformes fiscales, douanières et financières en cours en Éthiopie pour créer un environnement commercial propice et promouvoir une croissance inclusive.