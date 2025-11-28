Addis Ababa — L'Éthiopie a été élue présidente du Bureau du Comité des politiques sociales, de la pauvreté et de l'égalité des sexes de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) pour la période 2025-2027, selon le ministère des Affaires étrangères.

L'élection de l'Éthiopie à la présidence témoigne de l'engagement de longue date du pays en faveur du multilatéralisme et souligne le rôle des Nations unies dans la coopération entre les États, notamment en matière de développement social, a-t-il ajouté.

Le Comité est une structure clé au sein de la CEA, chargée de guider les efforts de la Commission pour promouvoir un développement humain et social équitable et inclusif à travers le continent.

Son travail se concentre également sur l'égalité des sexes, l'emploi, le développement démographique et de la jeunesse, la protection sociale et l'urbanisation.

En outre, le Comité examine les principales tendances et questions régionales en matière de développement humain et social, et assure le suivi des résultats des grandes conférences.