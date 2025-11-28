Ethiopie: Ethio Telecom continue de jouer un rôle de premier plan dans la promotion de l'économie verte du pays - PDG

Addis Ababa — Le PDG d'Ethio Telecom, Frehiwot Tamru, a déclaré que la société allait intensifier ses efforts pour développer les stations de recharge pour véhicules électriques à l'échelle nationale dans le cadre de l'initiative éthiopienne en faveur d'une économie verte.

Ethio Telecom a inauguré aujourd'hui sa troisième station de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques à Addis-Abeba. L'installation comprend 16 chargeurs ultra-rapides d'une capacité maximale de 180 kWh chacun, pouvant accueillir 16 véhicules simultanément.

S'exprimant lors de l'événement, le PDG Frehiwot Tamru a déclaré que cette expansion démontrait l'engagement de l'entreprise en faveur de l'héritage écologique de l'Éthiopie et de son soutien à l'écosystème croissant des véhicules électriques.

« Alors que notre pays, l'Éthiopie, accélère sa transition vers une économie verte et une mobilité durable, Ethio Telecom continue de jouer son rôle de premier plan en déployant des infrastructures fiables, efficaces et prêtes pour l'avenir », a-t-elle déclaré.

La PDG a ajouté que cette station témoigne des efforts continus de l'entreprise pour transformer les transports en Éthiopie grâce à des solutions numériques et à l'innovation.

La nouvelle station alimentée par l'IA utilise une technologie de pointe avec des chargeurs qui diagnostiquent automatiquement les spécifications des véhicules et s'y adaptent. Elle prend spécifiquement en charge les modèles de véhicules électriques européens, comblant ainsi une lacune importante du marché.

La société avait précédemment construit des stations de recharge pouvant accueillir jusqu'à 32 véhicules à la fois le long du corridor Bole-Megenagna. Depuis leur lancement le 11 février 2025, celles-ci ont desservi plus de 165 000 véhicules électriques, distribuant 4 349 761,54 kilowattheures.

« Cette initiative a permis d'éviter le rejet de 6 081 447,62 kilogrammes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, soit une contribution environnementale équivalente à la plantation de plus de 30 444 arbres », a-t-elle ajouté.

La capacité combinée de l'entreprise atteint désormais 48 véhicules répartis sur trois stations.