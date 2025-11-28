Guinée Bissau: Au pays - Ilídio Vieira Té nommé Premier ministre

Le Président de Transition a désigné, ce vendredi 28 novembre, Ilídio Vieira Té au poste de Premier ministre. Chargé de conduire le gouvernement durant les douze prochains mois, il cumule également le portefeuille stratégique des Finances, dans un contexte de forte instabilité politique.

La Guinée-Bissau se dote d'un nouveau chef de gouvernement. Selon le communiqué n°02-2025 publié par le Cabinet de communication et des relations publiques de la Présidence de la République, Ilídio Vieira Té a été officiellement nommé Premier ministre ce vendredi 28 novembre. Une nomination qui s'inscrit dans la dynamique initiée par les autorités de transition à la suite des récents bouleversements institutionnels.

Outre la direction du gouvernement, Ilídio Vieira Té se voit confier la gestion du ministère des Finances, un cumul qui témoigne de la volonté de la junte au pouvoir de centraliser les leviers politiques et économiques durant cette période sensible. Pour une durée de douze mois, il devra piloter les réformes urgentes, assurer la stabilité macroéconomique et restaurer la confiance dans les institutions.