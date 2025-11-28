Ile Maurice: Dheerendra Kumar Dabee nommé président du conseil d'administration

Le conseil d'administration d'Air Mauritius Ltd a annoncé, ce vendredi 28 novembre, la nomination de Me Dheerendra Kumar Dabee, G.O.S.K, S.C, au poste de président du board, avec effet immédiat.

Ancien Solicitor-General au sein de l'Attorney General's Office, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa retraite en 2021, Me Dabee est reconnu comme l'un des juristes les plus expérimentés du pays. Lauréat et diplômé en droit et sciences politiques de l'Université de Birmingham, il a été appelé au barreau de Middle Temple en 1981. Il exerce actuellement comme Legal Adviser/Consultant auprès de l'Attorney General's Office.

Au fil de sa carrière, Me Dabee a assumé plusieurs responsabilités de haut niveau, notamment à la présidence du Medical Tribunal, du comité de contrôle et d'arbitrage de la Mauritius Cane Industry Authority (MCIA), ainsi que la vice-présidence de la Financial Services Commission (FSC). Il a également dirigé la Financial Intelligence Unit (FIU) et siégé au conseil d'administration de grandes institutions publiques, parmi lesquelles Metro Express Ltd, State Bank (Mauritius) Ltd et Mauritius Telecom.

Spécialiste du droit du travail, des relations industrielles et de la négociation contractuelle, il a représenté Maurice lors de nombreuses négociations bilatérales, parfois en tant que chef de délégation. Nommé administrateur d'Air Mauritius le 9 janvier 2025, il connaît déjà bien les affaires de la compagnie aérienne, pour y avoir siégé précédemment.