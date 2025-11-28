Ile Maurice: Le CEB et EDF Réunion s'allient pour un réseau électrique modernisé

Le Central Electricity Board (CEB) bénéficie désormais du soutien d'Électricité de France (EDF) Réunion pour atteindre 60 % d'énergies renouvelables d'ici 2035, l'objectif initial de 2030 ayant été jugé «irréaliste» en raison de contraintes financières, techniques et logistiques. Dans ce cadre, le pays entamera dès décembre la modernisation de son réseau électrique avec EDF Réunion, une étape clé pour accélérer la transition énergétique et renforcer la durabilité du secteur. Selon le CEB, la production d'électricité a évolué ces dernières années, notamment grâce à la contribution des particuliers injectant de l'énergie dans le réseau.

Dans la continuité de cette modernisation, les compteurs actuels seront progressivement remplacés l'année prochaine, ouvrant la voie à un réseau électrique intelligent, le smart grid. Avec l'appui d'EDF Réunion, ce projet devrait être concrétisé d'ici 2026. L'étape suivante après à la digitalisation consistera à intégrer l'intelligence artificielle pour un contrôle plus précis et une gestion optimisée du réseau.

Dans ce cadre de modernisation et d'optimisation du réseau, une délégation d'EDF Réunion a été reçue le 20 novembre au CEB. La visite a inclus la salle de contrôle de Curepipe, où le fonctionnement et la gestion du réseau ont été présentés, ainsi qu'une rencontre au siège du CEB pour discuter des opportunités de collaboration et renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie. La mission s'est conclue par une visite guidée de la centrale thermique de St-Louis, illustrant les étapes de cette transition énergétique.

Cette rencontre a permis de renforcer le partenariat entre Maurice et EDF Réunion, posant les bases d'un réseau électrique plus moderne, résilient et durable.

