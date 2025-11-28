Ile Maurice: Lottotech muscle ses jackpots pour relancer l'attractivité et la redistribution

Pour la première fois depuis le lancement de la Loterie nationale en 2009, Lottotech, filiale du groupe Gamma, revoit à la hausse les jackpots de départ du Loto et du Loto Plus. Une décision majeure qui prend effet à partir du tirage du 20 décembre 2025 et qui marque une nouvelle phase dans la stratégie de modernisation du jeu de hasard le plus populaire de l'île.

Les jackpots initiaux font ainsi un bond significatif : de Rs 5 millions à environ Rs 8 millions pour le Loto etde Rs 3 millions à près de Rs 5 millions pour le Loto Plus. Cette revalorisation, inédite en 16 ans d'activité, vise à dynamiser la participation, accroître la valeur offerte aux joueurs et renforcer le rôle économique du Loto dans le pays.

En augmentant les jackpots de départ, Lottotech souhaite créer un effet d'entraînement dès le premier tirage, habituellement considéré comme moins attractif que les tirages qui suivent plusieurs rollovers. Un jackpot initial plus élevé signifie qu'un joueur peut désormais espérer décrocher une cagnotte plus importante dès la première mise en jeu, sans attendre plusieurs semaines de cumul. Cette logique s'applique également au Loto Plus, dont le jackpot de départ franchit la barre des Rs 5 millions. Pour les deux jeux, l'entreprise espère une hausse naturelle de la participation, un mécanisme observé dans plusieurs marchés internationaux où un jackpot élevé agit comme un levier psychologique puissant.

Lottotech revalorise aussi les gains intermédiaires, notamment le Match 3. À partir de décembre, un joueur décrochant trois numéros au Loto touchera Rs 150 au lieu de Rs 100, tandis que pour le Loto Plus, ce gain passera de Rs 50 à Rs 100. Cette amélioration élargit le spectre des récompenses et augmente la satisfaction des joueurs, plus de 50 000 par semaine, même en dehors des gros lots.

Pour financer cette évolution et maintenir la viabilité du modèle, Lottotech ajuste les prix des grilles : Rs 30 pour le Loto et Rs 20 le Loto Plus, à compter du 18 décembre 2025. L'entreprise estime que ce repositionnement tarifaire reste raisonnable au regard des jackpots renforcés et des gains accrus. Elle rappelle par ailleurs que Maurice affichait jusqu'ici l'un des jackpots de départ les plus bas parmi les loteries comparables à l'étranger. D'un point de vue économique, cette revalorisation constitue un pari mesuré : elle vise à accroître la participation sans dégrader la perception du coût pour les joueurs, tout en améliorant l'ensemble de la chaîne de valeur.

Un modèle fondé sur la redistribution

Lottotech insiste par ailleurs sur un point central et rappelle que chaque roupie jouée contribue à l'économie nationale. Depuis sa création, plus de Rs 8,3 milliards ont été versées au Consolidated Fund, soutenant des projets publics essentiels. À cela s'ajoutent plus de Rs 2 milliards en commissions aux détaillants à travers plus de 670 points de vente répartis à travers le pays. Pour mieux illustrer son mécanisme de redistribution, Lottotech a publié une ventilation détaillée d'un billet de Rs 100. Sur cette somme, on relève que Rs 50,52 sont reversées aux joueurs, Rs 23,33 vont au Consolidated Fund, Rs 5,47 rémunèrent les détaillants, et le reste couvre les opérations, la technologie, la sécurité, les impôts et les dividendes versés à plus de 10 000 actionnaires. Ce modèle, présenté comme transparent et circulaire, a pour objectif de garantir que la majeure partie de la valeur générée reste dans l'économie réelle.

Lottotech prévoit que la hausse des jackpots entraînera mécaniquement une augmentation du taux de participation. Si cette projection se confirme, elle pourrait se traduire par une contribution accrue au Consolidated Fund - une source de financement non négligeable pour l'État, particulièrement dans un contexte budgétaire marqué par des tensions sur les finances publiques. Commentant cette décision, le Chief Executive Officer (CEO) de Lottotech,Moorghen Veeramootoo, estime que ces ajustements «ne visent pas seulement à augmenter le jackpot, mais aussi à renforcer l'impact positif du Loto à l'échelle nationale». Selon lui, joueurs, détaillants, organisations non gouvernementales, État, fournisseurs et médias bénéficieront de cette transformation qui s'inscrit dans une démarche de «divertissement responsable et de contribution accrue au pays».

Depuis son lancement, la Loterie nationale a déjà fait plus de 536 millionnaires et distribué Rs 19,7 milliards en gains. Avec des jackpots revalorisés, Lottotech espère ouvrir un nouveau chapitre où l'attractivité du jeu se conjugue avec un rôle socio-économique renforcé.