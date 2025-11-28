Ile Maurice: 'Mo Kontan Twa' - Le nouveau souffle reggae love signé Stelio Pierre Louis et Jïon

Nouvelle chanson en provenance de l'île Rodrigues. C'est signé Stelio Pierre Louis et Jïon avec le titre intitulé « Mo Kontan Twa », un reggae love plein de douceur et d'émotion. Ce morceau, produit par DJK Studio sous la direction de Kevin Joseph en partenariat avec Young Wave Music Label, se veut un hommage vibrant à tous les amoureux « qui vivent leur histoire dans la simplicité et la complicité ».

« L'idée de la chanson est née de l'envie de faire un morceau ensemble, avec mon ami Jïon », confie Stelio. « Cela faisait déjà plusieurs années que nous voulions collaborer, mais l'occasion ne s'était jamais présentée. Nous étions toutefois d'accord sur un point : l'année 2025 était le moment idéal pour concrétiser ce projet. »

Une collaboration scellée par l'amitié et la passion

Stelio Pierre Louis explique que le processus créatif s'est déroulé naturellement, dans un esprit de partage. « Nous avons décidé que je travaillerais sur la maquette, et j'ai proposé à Jïon de faire une chanson d'amour, fidèle à mon style habituel, et que ce soit un reggae, puisque c'est le genre musical sur lequel je me concentre ces derniers temps. » L'artiste Jïon a aussitôt adhéré à l'idée. Tandis que lui s'est occupé de la partie musicale avec le studio DJK, Stelio Pierre Louis s'est chargé de la prise de voix et de la réalisation du clip. « C'était là notre accord», précise-t-il avec un sourire.

Les deux artistes se connaissent depuis des années, bien avant ce duo. « Je connais Jïon depuis ses débuts dans la musique et j'ai toujours vu en lui une personne motivée, animée par une véritable passion pour son art », raconte Stelio Pierre Louis. « Il devient rare aujourd'hui de rencontrer une telle énergie positive chez un artiste. J'ai toujours admiré sa simplicité et sa passion inspirante. »

Leur collaboration dépasse la musique : les deux ont déjà partagé la scène dans plusieurs pièces de théâtre, où Stelio Pierre Louis était metteur en scène et Jïon acteur. « Nous avons même eu l'occasion de jouer ensemble à Maurice, mais jusqu'à présent, nous n'avions jamais enregistré une chanson rien que nous deux. »

Un clip attendu pour fin novembre

Le clip de « Mo Kontan Twa » est déjà en phase finale de production. Une sortie qui promet de séduire les fans des deux artistes, tant à Maurice qu'à Rodrigues. « Ce projet nous tient particulièrement à coeur », souligne Stelio Pierre Louis. « Et pour notre prochain duo, ce sera Jïon qui m'invitera dans son univers. Du coup, la prochaine chanson sera "Jïon featuring Stelio".»

Toujours inspiré, Stelio Pierre Louis ne compte pas s'arrêter là. Il annonce déjà la sortie prochaine d'un nouveau single intitulé "Rann Gras", en duo avec Sayaa, prévu pour janvier 2026, à l'occasion de son anniversaire. « Le clip, déjà réalisé par Sk'Eyes, est prêt -- il ne reste plus qu'à attendre la sortie officielle », confie-t-il.

En parallèle, le chanteur continue de s'impliquer dans la scène artistique rodriguaise : « Je travaille actuellement avec les jeunes de la SOA sur la comédie musicale « Avan Ler », ainsi que sur le spectacle Christmas Carol, prévu pour le 23 décembre à Rodrigues. »

Avec « Mo Kontan Twa », Stelio Pierre Louis et Jïon livrent un message d'amour universel, porté par une mélodie solaire et des paroles sincères. Une collaboration prometteuse qui unit deux îles, deux talents et surtout, deux coeurs passionnés de musique.