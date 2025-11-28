Congo-Brazzaville: PDDR - Le site maraîcher de « Yalavounga » accueille ses premiers occupants

Des groupements des maraîchers sélectionnés dans le cadre du projet « Tatoungueno » ont été officiellement installés le 26 novembre à Yalavounga, un site d'accompagnement des ex-combattants et des communautés d'accueil dédié à l'activité agricole, dans le cadre du Programme de désarmement, démobilisation et des ex-combattants (PDDR).

Au total 40 groupements vont exercer une activité agricole sur ce site d'une superficie de 10 hectares mis en service par Noël Léonard Essongo qui représentait Florent Ntsiba, ministre d'Etat, directeur de cabinet du chef de l'Etat et président de la Commission nationale de démobilisation désarmement et la réinsertion des ex-combattants (Conader)

L'inauguration de ce site maraîcher s'est déroulée en présence des partenaires techniques et financiers du PDDR, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) par la représentante résidente, Adama Dian Barry; le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement par son directeur général, Dayi Allaire Branham Kintombo; des représentants du gouvernement du peuple ainsi du Haut- commissariat à la réinsertion des ex-combattants (HCREC), Euloge Landry Kolélas.

Prélude à l'installation des maraîchers sur le site, 24 groupements ont reçu des kits agricoles composés, entre autres, de brouette, houes, intrants dont des semences, des pivots, pelles, combinaisons, des bottes et des râteaux.

Lors de cette cérémonie de remise des kits, les différents intervenants ont tour à tour salué le démarrage du projet « Tatoungueno », en français « Construisons », lancé en mai dernier dans le but de consolider la paix dans le Pool, favoriser le développement durable et inclusif tout en contribuant à créer une stabilité économique et sociale des ex-combattants et de leurs communautés d'accueil.

« Ce projet est ouf de soulagement pour le département du Pool, notamment pour les 40 groupements sélectionnés », a déclaré le préfet du département, Jules Monkala Tchoumou, ajoutant qu'il constitue une étape de franchie pour la réinsertion et la réintégration des ex-combattants ninjas, car il offre un environnement propice à l'autonomisation économique des bénéficiaires.

En sa qualité de patron d'organe d'exécution du PDDR, le Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas rappelant le coût de ce projet, soit 3 milliards 800 millions FCFA, a indiqué que le site de Yalavounga qui intègre l'une des phases du PDDR permettra de créer une synergie dans sa mise en oeuvre dans le Pool.

En effet, né de la volonté du chef de l'Etat, le projet Tatoungueno concerne 10 mille ex-combattants et 1O mille riverains appelés communautés d'accueil.

Favoriser une insertion durable des ex-combattantss

En rappelant les circonstances ayants prévalues à l'implication de sa structure à ce projet, le directeur du Figa a fait savoir que ce site maraîcher pilote est le résultat d'un travail de terrain, un travail de contact exaltant réalisé en plusieurs étapes.

Intervenant en lieu et place du président du Conader, Noël Léonard Essongo a lancé un vibrant appel à la consolidation de la paix dans le Pool. Il a par ailleurs invité les ex-combattants, bénéficiaires du projet de s'y applique pour leur autonomisation économique. « La terre ne ment pas », a-t-il lancé en leur demandant de se mettre dans le travail de la terre dont le profit et le bénéfice seront plus grands que ce que rapporte la Kalachinkov.

A l'endroit des 40 groupements, il a exprimé le voeu de les voir prouver leur capacité à révolutionner leur destin à travers ce projet dont le succès déterminera la suite pour d'autres ex-combattants.

La mise en œuvre du projet Tatoungueno est assurée par le Pnud, le HCREC et le Figa. Il vise à favoriser une réinsertion durable des ex-combattants dans le tissu socio-économique national.

Grâce à un partenariat tripartite signé le 19 avril dernier dans le cadre de ce projet, le Pnud fournira un accompagnement portant, entre autres, sur la formation et l'encadrement des ex-combattants, la sensibilisation et la formation des membres des groupements en gestion des coopératives, le suivi post-financement des bénéficiaires, mais aussi sur l'élaboration et la coordination de la mise en œuvre d'une stratégie de communication et de visibilité des interventions conduites.

Le DDR a la spécificité d'être un programme post-conflit avec pour vocation la stabilité sécuritaire, mais aussi socioéconomique du département du Pool. D'où la création de ce premier site situé à une dizaine de kilomètres de Kinkala pour le développement des activités agricoles.

Depuis la signature du programme cadre de mise en œuvre de l'approche intégrée du DDR, en 2017, entre le Congo et le Pnud, plusieurs projets pilotes et sectoriels ont été exécutés en vue de faciliter son lancement effectif.

