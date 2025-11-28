Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe (Ligue Europa et Conférence Ligue)

Ligue Europa, 5e journée

Sans Dilane Bakwa, blessé, Nottingham Forest bat Malmö 3-0.

Nice coule à Porto (0-3). Sans Brad-Halmilton Mantsounga, non convoqué.

Ligue Europa Conférence, 4e journée

En déplacement en Islande, Samsunspor prend un point sur le terrain de Breidablik (2-2). Avec Antoine Makoumbou titulaire et décisif : à la 20e, il intercepte une passe islandaise et lance, en première intention, Mouandjilmadji pour l'égalisation 1-1.

Manque de mordant sur Omarsson, qui l'efface devant la surface et sert Kristinsson pour le 2-2 (72e).

Les Turcs sont premiers à égalité de points (10) avec Strasbourg, tombeur de Crystal Palace (2-1).

Remplaçant, Rabby Nzingoula est resté sur le banc.

Première défaire, dans cette campagne européenne, pour Lausanne, battu chez le Lech Poznan (0-2). Morgan Poaty était titulaire et a été remplacé à la 82e, tandis que Kévin Mouanga a joué toute la rencontre.

Les Suisses sont 13e avec 7 points.

Raddy Ovouka, titulaire, et Drita battent les Macédoniens de Skhendija (1-0).

A la 36e, l'international congolais manque le cadre sur une tête piquée.

Les Kosovars sont 8e avec 8 points.

Pas de vainqueur entre Rijeka et l'AEK Larnaka (0-0). Merveil Ndockyt est resté sur le banc croate, tandis que Jérémy Gnali était titulaire. Le latéral gauche a été averti à la 45e.

Les Croates sont 24e avec 5 points, devancés par les Chypriotes, 7e avec 8 points.