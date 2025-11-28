Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe (Ligue Europa et Conférence Ligue)

28 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue Europa, 5e journée

Sans Dilane Bakwa, blessé, Nottingham Forest bat Malmö 3-0.

Nice coule à Porto (0-3). Sans Brad-Halmilton Mantsounga, non convoqué.

Ligue Europa Conférence, 4e journée

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En déplacement en Islande, Samsunspor prend un point sur le terrain de Breidablik (2-2). Avec Antoine Makoumbou titulaire et décisif : à la 20e, il intercepte une passe islandaise et lance, en première intention, Mouandjilmadji pour l'égalisation 1-1.

Manque de mordant sur Omarsson, qui l'efface devant la surface et sert Kristinsson pour le 2-2 (72e).

Les Turcs sont premiers à égalité de points (10) avec Strasbourg, tombeur de Crystal Palace (2-1).

Remplaçant, Rabby Nzingoula est resté sur le banc.

Première défaire, dans cette campagne européenne, pour Lausanne, battu chez le Lech Poznan (0-2). Morgan Poaty était titulaire et a été remplacé à la 82e, tandis que Kévin Mouanga a joué toute la rencontre.

Les Suisses sont 13e avec 7 points.

Raddy Ovouka, titulaire, et Drita battent les Macédoniens de Skhendija (1-0).

A la 36e, l'international congolais manque le cadre sur une tête piquée.

Les Kosovars sont 8e avec 8 points.

Pas de vainqueur entre Rijeka et l'AEK Larnaka (0-0). Merveil Ndockyt est resté sur le banc croate, tandis que Jérémy Gnali était titulaire. Le latéral gauche a été averti à la 45e.

Les Croates sont 24e avec 5 points, devancés par les Chypriotes, 7e avec 8 points.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.