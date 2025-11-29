Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 29 novembre 2025

revue de presse

L’Afrique engage la révolution de son système éducatif par l'innovation et l'investissement

Le Forum MEDays 2025 a réuni experts et décideurs autour du thème « Investir dans l’éducation et l’innovation : autonomiser la prochaine génération africaine ». Face à une démographie galopante, le continent est sommé de choisir : transformer sa jeunesse en une portion démographique ou la laisser sombrer dans une catastrophe sociale. Pour les intervenants, cette urgence impose une rupture radicale avec les vieux modèles, exigeant une réinvention de l'investissement, de la pédagogie et du contenu.

La première révolution doit être pédagogique. M. Thami Ghorfi a appelé à l'abandon du modèle traditionnel : "l'enseignant doit devenir un facilitateur dont la mission principale est de développer la pensée critique chez l'élève, seule compétence capable de former des citoyens et décideurs capables de discernement". (Source allAfrica)

Guinée Bissau : Ilidio Vieira Té nommé au poste de Premier ministre, la vie reprend dans la capitale

Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée-Bissau annoncent ce vendredi 28 novembre la nomination d'un nouveau Premier ministre, Ilidio Vieira Té. Quant au président renversé Umaro Sissoco Embalo, on a appris jeudi qu'il était arrivé à Dakar. Fernando Dias, qui était son principal adversaire à la présidentielle, l'accuse d'avoir organisé le putsch pour masquer sa défaite électorale.

Deux jours après que le haut commandement militaire a renversé le président Umaro Sissoco Embalo, les militaires annoncent la nomination d'un chef de gouvernement. C'est dans un communiqué publié à la mi-journée ce vendredi 28 novembre que le président de la Transition, le général Horta N'Tam, annonce la nomination d'Ilidio Vieira Té au poste de Premier ministre.

Jusqu'alors, celui-ci occupait la fonction de ministre des Finances avant le renversement du pouvoir. Le haut commandement militaire précise qu'il conservera également ce portefeuille, cumulant ainsi les deux fonctions. (Source RFI)

Éthiopie : Détournement présumé de 100 milliards, 24 opérateurs de paris arrêtés

Le Service national de renseignement et de sécurité éthiopien (NISS) a annoncé l’arrestation de 24 opérateurs de paris sportifs soupçonnés d’avoir détourné plus de 100 milliards de birrs (environ 1,7 milliard de dollars) de recettes publiques.

Dans un communiqué publié jeudi, le NISS explique avoir mené une vaste enquête visant aussi bien les sociétés de paris disposant d’une licence que les plateformes clandestines, ainsi que des entreprises locales de technologie financière – ou « agrégateurs fintech » – qui gèrent les paiements numériques du secteur.

Selon l’agence, plusieurs opérateurs avaient poursuivi leurs activités malgré la révocation de leur licence, exploitant illégalement des plateformes de paris via des réseaux internet internationaux afin d’échapper à la surveillance des autorités. (Source Apanews)

Sénégal : Refus d’extradition de Madiambal Diagne - Sonko va appliquer la réciprocité à la France

Le gouvernement a réaffirmé sa volonté d’appliquer une réciprocité totale en matière d’extradition, au même titre que pour la politique des visas. « Tout pays qui refuse l’extradition verra le Sénégal appliquer la même réponse », a déclaré Ousmane Sonko devant l’Assemblée.

Selon lui, cette position, présentée comme un principe de souveraineté, vise à rééquilibrer les relations bilatérales et à renforcer la coopération judiciaire internationale.

Il faut rappeler que la France a récemment décidé de ne pas extrader le journaliste Madiambal Diagne, un exemple pour illustrer la nécessité d’appliquer désormais des règles strictes et uniformes. (Source Seneweb)

Royal Air Maroc lance des tarifs spéciaux pour la CAN 2025

Royal Air Maroc a dévoilé des tarifs spéciaux pour les vols destinés aux supporters africains souhaitant se rendre à la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Un signal fort de la compagnie nationale marocaine qui indique que ces offres promotionnelles concernent des vols aller-retours au départ de plusieurs capitales africaines vers Casablanca, hub principal pour les déplacements vers les stades hôtes de la compétition.

L'objectif est selon la RAM, d'encourager le plus grand nombre possible de supporters à se rendre au royaume pour vivre la CAN. (Source Africanews)

Au musée Albert-Kahn, le Bénin des années 30 s'expose à tous les regards

Le musée Albert-Kahn expose plus d’une centaine de photographies et d’extraits de films issus de ses archives, montrant la vie dans le Dahomey des années 1930, aux côtés d’œuvres de sept artistes contemporains béninois et d'autres pays africains.

"Il y a des danses, plein de choses que nous voyons, qui demeurent aujourd'hui. Il y a des danses que je reconnais", déclare Angelo Moustapha. Le musicien, originaire du Bénin, a créé un ciné-concert intitulé Ibilè (l'identité, l'origine, en Yoruba) dans lequel il redonne vie à des extraits de films montrant le quotidien dans l’ancien royaume du Dahomey, en 1930. (Source Africa Radio)

Au Kenya, les petits agriculteurs emportent une victoire décisive contre l’agro-industrie

La loi de 2012 sur les semences et les variétés végétales, qui obligeait les fermiers kényans à utiliser des graines certifiées par les autorités au détriment de leurs variétés traditionnelles, a été jugée inconstitutionnelle jeudi 27 novembre.

« Nos graines, notre nourriture ! » « Les droits des fermiers sont plus forts que les profits ! » « Les fermiers ne peuvent pas être vaincus ! » Il est un peu plus de 14 h 30, jeudi 27 novembre, et la trentaine de petits agriculteurs kényans réunis dans la banlieue nord de Nairobi explose d’une joie soudaine, presque enfantine. Certains se mettent à danser. D’autres chantent en claquant des mains.

Cette loi de 2012 prévoyait deux ans de prison et 1 million de shillings kényans (6 675 euros) d’amende pour les personnes n’utilisant pas les graines certifiées et labellisées par les autorités. (Source Le Monde Afrique)

Gabon : Information, respect des procédures et prise de décision, le nouveau leitmotiv de l’administration

Le jeudi 27 novembre 2025, le Secrétariat Général du Gouvernement, dirigé par Abdu Razzaq Guy Kambogo, a dévoilé une nouvelle méthodologie de coordination destinée à renforcer l’efficacité de l’administration gabonaise dans le cadre de la Vᵉ République, impulsée par le Président Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette initiative a été présentée aux hauts responsables de l’administration, marquant un tournant stratégique vers une gouvernance moderne et réactive.

Lors de cette rencontre, Abdu Razzaq Guy Kambogo a souligné l’importance d’une méthodologie claire pour garantir la performance de l’administration. « Aucune organisation ne peut être performante sans une méthodologie claire », a-t-il affirmé. Il a insisté sur la nécessité pour l’administration de se transformer afin de répondre aux attentes des citoyens et de respecter les directives du Président de la République. (Source Gabon Media Time)

Lomé vibre au rythme de sa grande foire internationale

La Foire Internationale de Lomé (FIL) a officiellement ouvert ses portes vendredi, lançant un peu plus de deux semaines d’activités commerciales, culturelles et professionnelles.

Comme chaque année, l’évènement attire un large public et réunit des exposants venus de divers horizons, confirmant son statut de rendez-vous phare de l’économie togolaise et régionale.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre délégué chargé du Commerce et du Contrôle de la qualité, Kossi Ténou, qui a procédé à la traditionnelle coupure du ruban. (Source Togonews)

Obligations samouraï : Afreximbank séduit plus de 100 investisseurs et mobilise plus de 316 milliards de FCFA

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a bouclé avec succès sa deuxième émission d’obligations samouraï. L’opération, d’un montant total de 81,8 milliards de yens, soit environ 527 millions de dollars US (316 200 000 000 FCFA), dépasse largement les résultats de sa première émission réalisée en 2024.

Cette performance résulte de l’intérêt marqué de plus de 100 investisseurs institutionnels et particuliers, confirmant la confiance du marché japonais dans la solidité du crédit d’Afreximbank et son rôle croissant en tant qu’acteur majeur sur le marché des émissions en yen. (Source Fratmat)



