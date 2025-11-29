Afrique: Une déclaration de Dakhla pour la souveraineté sanitaire africaine sanctionnera le sommet sur les systèmes de santé

Une déclaration dite de Dakhla pour la souveraineté sanitaire de l'Afrique sera adoptée par les participants au premier sommet africain sur les systèmes de santé, a-t-on appris du professeur Younes Bjijou, le président du comité d'organisation de cette rencontre de trois jours, dans le sud du Maroc.

Il va s'agir d'une nouvelle vision du partenariat Sud-Sud en matière de santé, a expliqué M. Bjijou au premier jour du sommet.

"Parmi les moments forts de ce sommet figurera la déclaration de Dakhla, qui sera une nouvelle vision du partenariat stratégique Sud-Sud [...] Elle affirmera la volonté d'ériger la souveraineté sanitaire africaine en défi continental d'ici à 2030, avec une feuille de route claire [...] pour l'ensemble de l'écosystème sanitaire et académique du continent", a-t-il expliqué.

Younes Bjijou, également directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS), assure que le sommet de Dakhla va faire "des recommandations stratégiques", qui seront "traduites en actions concrètes".

Il s'agit de "la création de réseaux thématiques transversaux : en économie et politique de santé, en prévention, en organisations de parcours de soins, recherche et innovation", a-t-il précisé.

Des réseaux constitués après le sommet vont présenter chaque année des "réalisations concrètes", selon Younes Bjijou.

Une session plénière du sommet sera dédiée aux centaines d'étudiants et chercheurs africains, qui y participent à distance ou en présentiel.

Les actes du sommet, qui intègrent des recommandations, des plans d'action et des projets de recherche, seront publiés en janvier 2026, selon le comité d'organisation.

"Le premier tome du livre blanc sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire en Afrique paraîtra le 7 avril 2026, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé", a dit le directeur délégué de la FM6SS.