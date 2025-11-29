Sénégal: Paix et sécurité - Un officiel dresse le bilan du pays 25 ans après la résolution onusienne sur le leadership féminin

Dakar — Le secrétaire général du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Khare Diouf, a rappelé vendredi à Dakar plusieurs actions menées par le Sénégal, vingt-cinq ans après l'adoption de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, consacrant l'importance du leadership féminin dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la sécurité durable.

Il intervenait lors de la cérémonie marquant le 25e anniversaire de cette résolution, organisée par les ambassades de Suisse, de Norvège et de Belgique, sur le thème : "25 ans de la Résolution 1325 : quel bilan pour le Sénégal et l'Afrique ?".

Le secrétaire général a indiqué que le Sénégal "est résolument engagé" dans la mise en oeuvre de ce texte, rappelant, à cet égard, l'adoption en 2011 d'un plan national d'action destiné à accompagner son application.

"À cela s'ajoutent de multiples initiatives qui témoignent de la volonté constante du Sénégal", a-t-il souligné.

Il a fait savoir que les forces armées et de police sénégalaises engagées dans les opérations de maintien de la paix ont enregistré la participation de plus de 400 femmes, dont deux commandantes d'unités de police constituées en République démocratique du Congo.

Khare Diouf a relevé toutefois la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer le taux de participation féminine dans ces opérations, notamment par la sensibilisation sur les barrières socioculturelles qui freinent l'accès des femmes aux métiers militaires et de police. M. Diouf a aussi préconisé la mise en place d'infrastructures adaptées au sein des forces de défense et de sécurité.

Il a, à ce sujet, évoqué la deuxième phase de la stratégie sectorielle genre du ministère des Forces armées, prévue sur la période 2025-2035, après une première phase déroulée de 2012 à 2024. Cette stratégie comprend notamment la création d'un Prytanée militaire pour les filles, destiné à constituer un vivier de futurs cadres féminins.

Selon lui, les efforts déployés ont valu au Sénégal d'être admis, en 2021, parmi les cinq premiers pays bénéficiaires du fonds de l'Initiative Elsie, mis en place par les Nations unies et le Canada pour soutenir l'intégration des femmes dans les opérations de paix.

Le secrétaire général du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a indiqué que la Vision Sénégal 2050 met l'accent sur la promotion du leadership féminin et leur participation à la transformation socio-économique du pays.

Il a cité, en exemple, la loi sur la parité, la criminalisation du viol, la mise en place d'un guide de prise en charge par les forces de l'ordre, ainsi que la création de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.

Dans le secteur de l'éducation, il a rappelé que le taux de scolarisation des filles au primaire était de 91,2 % en 2022, contre 76 % pour les garçons, tandis que l'accès des filles au secondaire est passé de 36 % en 2008 à environ 60% en 2020.