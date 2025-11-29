Sénégal: Touba - 800 tables-bancs remises aux écoles de la commune

Touba — Le maire de la commune de Touba (centre), Abdou Lahat Ka, a remis vendredi, un lot de 800 tables-bancs et du mobilier de bureau, aux autorités éducatives locales pour les aider à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et de travail des enseignants, a constaté l'APS.

"Nous venons de remettre, par l'entremise de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbacké, 800 tables-bancs sur les 1.500 commandées, pour équiper les trente-quatre écoles publiques de la commune de Touba", a déclaré M. Kâ, lors de la cérémonie de remise des équipements au siège de la mairie.

Des fournitures scolaires et du mobilier de bureau ont été également remis aux établissements concernés.

Abdou Lahat Ka a annoncé aussi, à cette cérémonie, la livraison de 32 salles de classe sur les 64 actuellement en cours de construction, dans le but d'améliorer les conditions d'étude des élèves.

Il a promis le lancement, en 2026, de la construction de 33 salles de classe supplémentaires, pour mettre fin aux abris provisoires dans les écoles de la commune.

L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbacké, Abdoulaye Oumar Kane, s'est félicité des efforts déployés par la municipalité de Touba pour renforcer les écoles de la commune.

Il a salué l'importance accordée à l'éducation à Touba par les autorités, et matérialisée, entre autres aussi, par l'érection d'une inspection de l'éducation et de la formation.