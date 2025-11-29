Afrique: Mondial 2027 - Les éliminatoires africaines débutent avec les groupes A et C

Dakar — Le premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027 de basket-ball (zone Afrique) a démarré jeudi à Rades en Tunisie avec les équipes des groupes A et C et se poursuivra jusqu'à dimanche.

Les 16 nations africaines ayant participé à l'AfroBasket 2025 prennent part à ce premier tour de qualification.

Elles sont réparties en quatre groupes composés de quatre équipes : le groupe A est composé du Cameroun, du Soudan du Sud, de la Libye et du Cap-Vert ; le groupe B comprend le Sénégal, la RD Congo, Madagascar et la Côte d'Ivoire ; le groupe C est formé du Nigeria, de la Guinée, du Rwanda et de la Tunisie ; et enfin le groupe D réunit le Mali, l'Angola, l'Ouganda et l'Égypte.

Les équipes des groupes A et C ont lancé leur campagne qualificative.

Jeudi, dans le groupe A, le Cap-Vert a battu le Cameroun (82-77). Dans l'autre rencontre, le Soudan du Sud s'est imposé face à la Libye (79-55).

Dans le groupe C, le Nigeria s'est incliné devant la Tunisie, championne d'Afrique 2021 (78-88).

La Guinée a remporté son match contre le Rwanda (82-70).

Ce vendredi, les Cap-Verdiens ont perdu face au Soudan du Sud, (79-109). Les Camerounais ont battu les Libyens sur le score serré de 77 points à 71.

Samedi, les Guinéens affronteront le Nigeria à 13h GMT. Les Tunisiens joueront contre les Rwandais à 16h GMT.

Le Sénégal, logé dans la poule B, débutera ses matchs de qualification le 26 février 2026 contre la Côte d'Ivoire, tout comme les équipes du groupe D. Ce tour prendra fin le 1er mars 2026.

Les qualifications pour la Coupe du monde FIBA 2027 se déroulent du 24 novembre 2025 au 2 mars 2027, avec 80 équipes nationales engagées pour décrocher l'une des 32 places de la phase finale organisée au Qatar.

Le format des éliminatoires reste inchangé, avec six fenêtres de compétition sur une période de 15 mois dans les quatre zones : Afrique (16 équipes), Amériques (16), Asie-Océanie (16) et Europe (32).

Au terme des qualifications, seront qualifiés cinq pays africains, sept pays asiatiques (en plus du Qatar, pays hôte), sept équipes des Amériques et douze équipes européennes.

L'Allemagne est la tenante du titre. Les États-Unis et l'ancienne Yougoslavie sont les nations les plus titrées, avec cinq trophées chacune.