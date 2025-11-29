Afrique Centrale: CEEAC/UNOCA - Une nouvelle feuille de route pour renforcer des actions en faveur de la prévention des conflits

Le siège du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), a servi de cadre à une importante réunion entre le Président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Ezéchiel Nibigira, et le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Chef de l'UNOCA, Abdou Abarry.

Entourés des experts de leurs entités respectives, ils ont partagé des informations et des analyses sur la situation géopolitique et sécuritaire de la sous-région, y compris sur les enjeux majeurs liés à la gouvernance démocratique et électorale. Ils ont aussi et surtout insisté sur la nécessité de revitaliser leur coopération en tenant compte des priorités des Etats ainsi que des défis émergents à la paix et à la sécurité en Afrique centrale.

Missions conjointes de bons offices et de médiation

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette perspective, tirant les leçons des expériences et des engagements passés, la CEEAC et l'UNOCA ont adopté une nouvelle feuille de route détaillée ainsi qu'un mécanisme et un chronogramme devant faciliter sa mise en oeuvre. Ces documents sont adossés sur la vision de la CEEAC 2026-2030 et sur le mandat de l'UNOCA récemment renouvelé par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une période de trois ans (jusqu'en 2027).

Les axes stratégiques mis en relief incluent la mutualisation des efforts pour la prévention et la résolution des conflits, y compris à travers les missions conjointes de bons offices et de médiation dans les pays en situation de crise ou de transition politique.

Le renforcement des capacités pour la prévention des conflits et la diplomatie préventive occupe également une place primordiale dans le programme commun. Outre la promotion des droits humains, du genre, de la jeunesse et des processus électoraux pacifiques, la CEEAC et l'UNOCA ont notamment décidé d'accélérer leurs réflexions sur l'élaboration et le suivi des plans d'action conjoints pour faire face aux phénomènes tels que le terrorisme, la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre, la transhumance, le changement climatique, la sécurité maritime et les discours de haine.

Approfondir la collaboration en faveur de la paix et de la sécurité

« La persistance de tous ces défis constitue une illustration de la raison d'être du partenariat entre la CEEAC et l'UNOCA et même de la nécessité de son renforcement », a souligné le Président de la Commission de la CEEAC, qui a confirmé sa participation à la 60e session du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC), qui aura lieu du 1er au 5 décembre 2025 à Malabo (Guinée équatoriale).

« Nous nous trouvons à un moment charnière, avec de réelles opportunités pour approfondir notre collaboration en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région d'Afrique centrale », a renchéri le Chef de l'UNOCA.

Dans leurs interventions, ils ont en effet exprimé leur volonté commune de contribuer ensemble à la recherche des solutions durables aux menaces qui freinent l'intégration régionale et le développement de l'Afrique centrale. La retraite conjointe UNOCA-CEEAC prévue durant le premier trimestre 2026 permettra d'en faire une évaluation et de densifier la coordination institutionnelle souhaitée par le leadership des deux institutions.

La rencontre bilatérale du 28 novembre intervient après la visite de travail et de prise de contact du Représentant spécial le 19 septembre à l'Ambassadeur Ezéchiel Nibigira, officiellement nommé quelques jours plus tôt (7 septembre 2025) nouveau Président de la Commission de la CEEAC. Elle se situe dans le prolongement des actions de leurs prédécesseurs et est conforme, entre autres, au cadre de coopération CEEAC-UNOCA du 16 juin 2016.